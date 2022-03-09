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Прикмети 9 березня

  • Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним.
  • Якщо сьогодні дуже вітряна погода, то незабаром прийде потепління.
  • Якщо 9 березня сніжить, то рік буде врожайним.

Що не можна робити 9 березня

  • Не конфліктуйте з близькими. Саме зараз нам всім навпаки потрібно триматись разом і підтримувати теплі стосунки.
  • Якщо у вас виникли проблеми, то не вирішуйте їх самотужки. Порадьтесь з батьками, друзями, коханою людиною чи попросіть у них допомоги. Так ви швидше владнаєте усі негаразди.

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