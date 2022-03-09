9 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

9 марта 2022 , 08:33
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9 марта почитается день Иоанна Предтечи. Также в этот день отмечают день рождения Тараса Шевченко. Сегодня, во время войны с русским оккупантом, слова легендарного писателя чрезвычайно актуальны и нужны: "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!"

Именины сегодня празднует Иван.

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Приметы 9 марта

  • Если вечером птицы садятся на землю, то лето будет теплым и солнечным.
  • Если сегодня очень ветреная погода, то скоро придет потепление.
  • Если 9 марта снег, то год будет урожайным.

Что нельзя делать 9 марта

  • Не конфликтуйте с близкими. Сейчас нам всем наоборот нужно держаться вместе и поддерживать теплые отношения.
  • Если у вас возникли проблемы, то не решайте их самостоятельно. Посоветуйтесь с родителями, друзьями, любимым человеком или попросите у них помощи. Так вы скорее устроите все невзгоды.
Автор: Андріана Будиш