Фигура Нестора Летописца занимает видное место в истории украинской культуры. Он принадлежал к одним из самых образованных людей Киевской Руси и сделал мощный вклад в сокровищницу литературы Украины. Составление летописей, запись всех важных событий в государстве, развитие книжного дела – это не только то, чем занимался Нестор. Это то, чем он жил.

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Приметы 9 ноября

Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз.

Туман утром – жди оттепели.

Снег выпал на сырую землю – весна будет ранней.

Небо на закате окрашено в розовый цвет – скоро будут морозы.

Идет дождь 9 ноября – осадки затянутся на неделю.

Что нельзя делать 9 ноября