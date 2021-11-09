Постать Нестора Літописця займає чільне місце в історії української культури. Він належав до одних із найосвіченіших людей Київської Русі й зробив потужний вклад у скарбницю літератури України. Складання літописів, запис усіх важливих подій у державі, розвиток книжкової справи – це не лише те, чим займався Нестор. Це те, чим він жив.

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Прикмети 9 листопада

Іній на деревах 9 листопада віщує мороз.

Туман вранці – чекай відлиги.

Сніг випав на сиру землю – весна буде ранньою.

Небо на заході сонця забарвлене у рожевий колір – скоро будуть морози.

Дощить 9 листопада – опади затягнуться на тиждень.

Що не можна робити 9 листопада