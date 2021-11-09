9 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 ноября 2021 , 08:36Читати новину українською
Источник:24 канал
9 ноября 2021 года верующие празднуют день Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, первого древнерусского писателя и летописца, последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Именно Нестора Летописца считают одним из авторов легендарного произведения "Повесть временных лет".
Фигура Нестора Летописца занимает видное место в истории украинской культуры. Он принадлежал к одним из самых образованных людей Киевской Руси и сделал мощный вклад в сокровищницу литературы Украины. Составление летописей, запись всех важных событий в государстве, развитие книжного дела – это не только то, чем занимался Нестор. Это то, чем он жил.
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Приметы 9 ноября
- Иней на деревьях 9 ноября предвещает мороз.
- Туман утром – жди оттепели.
- Снег выпал на сырую землю – весна будет ранней.
- Небо на закате окрашено в розовый цвет – скоро будут морозы.
- Идет дождь 9 ноября – осадки затянутся на неделю.
Что нельзя делать 9 ноября
- В этот день не стоит верить всему, что говорят. Особенно осторожными будьте с теми сплетнями, которые вам расскажут малознакомые люди.