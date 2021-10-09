Именины 9 октября празднует Иван.
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Приметы 9 октября
- Снег пошел 9 октября – через 40 дней наступит зима.
- Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежаркий и дождливый июль.
- До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев – ждите суровой зимы.
- Дождь со снегом 9 октября – в январе будет три сильных оттепели.
- После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег.
Что нельзя делать 9 октября
- Доводите дело до конца. Не затягивайте с дедлайнами.
- Не рассказывайте о своих планах 9 октября.
- Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненного пути.