Именины 9 октября празднует Иван.

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Приметы 9 октября

  • Снег пошел 9 октября – через 40 дней наступит зима.
  • Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежаркий и дождливый июль.
  • До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев – ждите суровой зимы.
  • Дождь со снегом 9 октября – в январе будет три сильных оттепели.
  • После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег.

Что нельзя делать 9 октября

  • Доводите дело до конца. Не затягивайте с дедлайнами.
  • Не рассказывайте о своих планах 9 октября.
  • Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненного пути.