9 жовтня християни відзначають Представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Святого шанують як Божого мандрівника, який послідував за Христом на Голгофу. У народі йому моляться перед відправленням у довгу дорогу, оскільки вірять, що дороги зазвичай притягують нечисту силу.