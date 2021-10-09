9 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

09:11

9 октября христиане отмечают Представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святого почитают как Божьего путешественника, который последовал за Христом на Голгофу. В народе ему молятся перед отправлением в долгий путь, поскольку верят, что дороги обычно привлекают нечистую силу.