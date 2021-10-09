9 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

9 октября 2021 , 09:11
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Источник:

24 канал

9 октября христиане отмечают Представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святого почитают как Божьего путешественника, который последовал за Христом на Голгофу. В народе ему молятся перед отправлением в долгий путь, поскольку верят, что дороги обычно привлекают нечистую силу.

Именины 9 октября празднует Иван.

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Приметы 9 октября

  • Снег пошел 9 октября – через 40 дней наступит зима.
  • Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежаркий и дождливый июль.
  • До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев – ждите суровой зимы.
  • Дождь со снегом 9 октября – в январе будет три сильных оттепели.
  • После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег.

Что нельзя делать 9 октября

  • Доводите дело до конца. Не затягивайте с дедлайнами.
  • Не рассказывайте о своих планах 9 октября.
  • Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненного пути. 
Автор: Андріана Будиш