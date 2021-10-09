9 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 октября 2021 , 09:11Читати новину українською
Источник:24 канал
9 октября христиане отмечают Представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святого почитают как Божьего путешественника, который последовал за Христом на Голгофу. В народе ему молятся перед отправлением в долгий путь, поскольку верят, что дороги обычно привлекают нечистую силу.
Именины 9 октября празднует Иван.
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Приметы 9 октября
- Снег пошел 9 октября – через 40 дней наступит зима.
- Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежаркий и дождливый июль.
- До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев – ждите суровой зимы.
- Дождь со снегом 9 октября – в январе будет три сильных оттепели.
- После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег.
Что нельзя делать 9 октября
- Доводите дело до конца. Не затягивайте с дедлайнами.
- Не рассказывайте о своих планах 9 октября.
- Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненного пути.