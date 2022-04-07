Благовещение-2022: светлый праздник посреди темноты

08:30

Благовещение Марии Девы является одним из величайших праздников церковного календаря Украины. Событие непереносимо, поэтому ежегодно его празднуют в одну и ту же дату – 7 апреля. Даже в самые темные времена для Украины всегда есть место для радости и покоя в этот день.