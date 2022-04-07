Благовещение-2022: светлый праздник посреди темноты
7 апреля 2022 , 08:30Читати новину українською
Благовещение Марии Девы является одним из величайших праздников церковного календаря Украины. Событие непереносимо, поэтому ежегодно его празднуют в одну и ту же дату – 7 апреля. Даже в самые темные времена для Украины всегда есть место для радости и покоя в этот день.
В этом году украинские верующие застают Благовещение во время войны. С 24 февраля 2022 года российские окупанты терзают украинскую землю и наш народ. Армия агрессивной России терпит немалые потери, ведь нас защищают не только наши защитники, но и сам Господь Бог.
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Что нельзя делать на Благовещение 2022
- Так как Благовещение входит в двенадцать величайших праздников, то, соответственно, в этот день нельзя заниматься тяжелой работой.
- Под строгий запрет подлежит и рукоделие.
- В праздник нельзя ссориться и злится на других. Старайтесь сохранять спокойствие и хорошее настроение. Верить, что как проведеш Благовещение, так и пройдет весь следующий год.
Традиции Благовещения 2022
- На Благовещение Пречистой Девы не рекомендуем употреблять алкоголь.
- Существует предрассудок, что в этот праздник когда-то ничего нельзя занимать, ведь тогда в дом могли зайти нищета.
- Сохраняйте веру в лучшее и молитесь за победу Украины в войне с Россией. А также помяните память всех павших военных и гражданских, пострадавших от рук оккупантов.