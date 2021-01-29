29 января чтят память всех украинцев, кто погиб в бою под Крутами. Этот исторический бой произошел в 1918 году на железнодорожной станции Круты, неподалеку от Киева. Отряд из нескольких сотен студентов, курсантов и добровольцев защищал вход в столицу и сдерживал российское большевистское наступление.

Источник: 24 канал

Бой, который состоялся 29 января 1918 года на станции Круты, стоит в ряду со многими кровавыми трагедиями украинской нации. Это историческое событие в очередной раз доказывает силу духа украинского народа, его выносливость, мужество и готовность украинцев любой ценой отстоять свое государство перед захватчиком. Редакция Traditions 24 предлагает вашему вниманию несколько фактов об этом выдающемся, однако печальном дне и славных бойцах-участниках, которые боролись и погибли за свою Родину.

К слову День памяти Героев Крут: история боя и судьбы участников

Бой под Крутами: факты

Известно, что в боях под Крутами с украинской стороны участие приняли около 600 студентов. Это были бойцы сформированного Студенческого куреня, который состоял из студентов младших курсов Киевского университета св. Владимира и Украинского народного университета, к которым присоединились учащиеся старших классов гимназии имени Кирилло-Мефодиевского братства. Студенты должны были составлять только вспомогательную часть.

Небольшое украинское войско противостояло врагу, который насчитывал 6 – 7 тысяч большевиков, а сам бой длился 5 часов.



Бой под Крутами: факты