Кратко о бое под Крутами: факты
29 января чтят память всех украинцев, кто погиб в бою под Крутами. Этот исторический бой произошел в 1918 году на железнодорожной станции Круты, неподалеку от Киева. Отряд из нескольких сотен студентов, курсантов и добровольцев защищал вход в столицу и сдерживал российское большевистское наступление.
Источник: 24 канал
Бой, который состоялся 29 января 1918 года на станции Круты, стоит в ряду со многими кровавыми трагедиями украинской нации. Это историческое событие в очередной раз доказывает силу духа украинского народа, его выносливость, мужество и готовность украинцев любой ценой отстоять свое государство перед захватчиком. Редакция Traditions 24 предлагает вашему вниманию несколько фактов об этом выдающемся, однако печальном дне и славных бойцах-участниках, которые боролись и погибли за свою Родину.
К слову День памяти Героев Крут: история боя и судьбы участников
Бой под Крутами: факты
- Известно, что в боях под Крутами с украинской стороны участие приняли около 600 студентов. Это были бойцы сформированного Студенческого куреня, который состоял из студентов младших курсов Киевского университета св. Владимира и Украинского народного университета, к которым присоединились учащиеся старших классов гимназии имени Кирилло-Мефодиевского братства. Студенты должны были составлять только вспомогательную часть.
- Небольшое украинское войско противостояло врагу, который насчитывал 6 – 7 тысяч большевиков, а сам бой длился 5 часов.
Бой под Крутами: факты
- Точное количество погибших не известно до сих пор. Некоторые исследователи говорят, что умерли около 250 бойцов, современные оценки – 70-100 человек. При этом большевиков погибло по меньшей мере 300.
- По решению Украинской Центральной Рады, 19 марта 1918 года тела студентов перевезли в Киев и торжественно похоронили на Аскольдовой могиле.
- Одно подразделение студентов, которое отступало к Киеву, заблудилось в темноте и случайно повернуло к станции Круты, которая на то время уже была занята большевиками. Они попали в плен. Сначала ребят жестоко пытали, а потом расстреляли. Позже этот трагический момент описал украинский поэт Павел Тычина в своем стихотворении "Памяти тридцати".
- Храбрость и самопожертвование героев Крут стали примером для многих защитников Украины. За самоотверженность Родине крутянцев в публицистике часто называют "первыми киборгами".
- В январе 2007 года Президент Украины Виктор Ющенко подписал Указ "О чествовании памяти Героев Крут". С тех пор этот день отмечают на государственном уровне.
- К 100-летию исторических событий под Крутами, Петр Порошенко 29 января 2018 года присвоил Военному институту телекоммуникаций и информатизации почетное наименование имени Героев Крут.
- Также, в честь героев Крут в 2018 году был снят фильм.
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