Коротко про бій під Крутами: факти
29 січня вшановують пам'ять усіх українців, хто загинув у бою під Крутами. Цей історичний бій стався 1918 року на залізничній станції Крути, неподалік від Києва. Загін із кількох сотень студентів, курсантів та добровольців захищав вхід до столиці і стримував російський більшовицький наступ.
Джерело: 24 канал
Бій, що відбувся 29 січня 1918 року на станції Крути, стоїть у ряді з багатьма кривавими трагедіями української нації. Ця історична подія вкотре доводить силу духу українського народу, його витривалість, мужність й готовність українців за будь-яку ціну відстояти свою державу у загарбника. Редакція Traditions 24 пропонує до вашої уваги декілька фактів про цей визначний, проте сумний день і славетних бійців-учасників, які боролись й загинули за свою Батьківщину.
До слова День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
Бій під Крутами: факти
- Відомо, що у бої під Крутами з українського боку участь взяло близько 600 студентів. Це були бійці сформованого Студентський куреня, що складався зі студентів молодших курсів Київського університету св. Володимира і Українського народного університету, до яких доєдналися учні старших класів гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства. Студенти повинні були складати лише допоміжну частину.
- Невелике українське військо протистояло ворогу, який налічував 6 – 7 тисяч більшовиків, а сам бій тривав 5 годин.
Бій під Крутами: факти
- Точна кількість загиблих не відома досі. Деякі дослідники кажуть, що померло близько 250 бійців, сучасні оцінки – 70-100 осіб. При цьому більшовиків загинуло щонайменше 300.
- За рішенням Української Центральної Ради, 19 березня 1918 року тіла студентів перевезли до Києва та урочисто поховали на Аскольдовій могилі.
- Один підрозділ студентів, який відступав до Києва, заблукав у темряві та випадково повернув до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. Вони потрапили в полон. Спочатку хлопців жорстоко катували, а потім розстріляли. Пізніше цей трагічний момент описав український поет Павло Тичина у своєму вірші "Пам'яті тридцяти".
- Хоробрість та самопожертва героїв Крут стала прикладом для багатьох захисників України. Через самовідданість Батьківщині, крутянців у публіцистиці часто називають "першими кіборгами".
- У січні 2007 року Президент України Віктор Ющенко підписав Указ «Про вшанування пам'яті героїв Крут». Відтоді цей день відзначають на державному рівні.\
- До 100-ї річниці історичних подій під Крутами, Петро Порошенко 29 січня 2018 року присвоїв Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації почесне найменування імені Героїв Крут.
- Також, на честь героїв Крут у 2018 році було знято фільм.
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