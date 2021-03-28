Час Земли по-другому называют часом, чтобы начать перемены. Этот короткий промежуток времени посвящен нашей планете и чествованию ее природы. Ежегодно в конце марта люди откладывают все свои дела и выражают все уважение матушке-Земле, выключив на 60 минут свет.

Час Земли – это международная эко-акция, которая была основана в 2007 году, а создание этого события инициировал Всемирный фонд природы WWF, который находится в Австралии. Обеспокоившись состоянием окружающей среды, фонд таким образом захотел привлечь внимание общества к проблемам изменения климата.

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Когда выключать свет в Час Земли

Уже по традиции, Час Земли отмечают в последнее воскресенье марта. В этом году праздник выпал на 28 марта, а точное время, когда его будут отмечать в Украине – с 20:30 до 21:30 по киевскому времени. Для того чтобы поддержать акцию, всех призывают выключить свет и все электронные приборы, ведь считается, что именно вечером потребляется наибольшее количество электроэнергии.



Час Земли: когда выключать свет

Также это событие имеет еще другое значение. Организаторы из фонда WWF считают, что если акция станет более глобальной и распространенной, то из космоса можно будет увидеть, как огни на вечерней стороне Земли угасают. Это должно символизировать первозданную Землю до вмешательства человека.

Согласно данным WWF, к первой акции, которую провели в 2007 году, присоединились более 2 миллионов жителей Сиднея. Такая осознанность жителей Австралии лишь доказала миру, насколько важно заботиться о своей планете и помнить, что мы ее жители. Поэтому, в 2011 году Час Земли почтило уже 2 миллиарда человек и 135 стран.

Что делают в Час Земли

Кроме отключения света, на Час Земли также принято читать книги об экологической тематике, заниматься йогой, готовить ужин из органических продуктов и есть его при свечах.



Когда Час Земли

Нынешняя тема Часа Земли Украины – сохранение старовозрастных лесов. Видя огромную проблему в вырубке украинских лесов, во время проведения эко-мероприятия WWF-Украина откроет национальную кампанию по сбору голосов в поддержку старейших лесов нашей страны.