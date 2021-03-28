Годину Землі по-іншому називають годиною, щоб почати зміни. Цей короткий проміжок часу присвячений нашій планеті й вшануванню її природи. Щорічно в кінці березня люди відкладають всі свої справи і виказують всю повагу матінці-Землі, вимкнувши на 60 хвилин світло.

Година Землі – це міжнародна еко-акція, яка була започаткована у 2007 році, а створення цієї події ініціював Всесвітній фонд природи WWF, який знаходиться в Австралії. Стурбувавшись станом навколишнього середовища, фонд таким чином захотів привернути увагу суспільства до проблем зміни клімату.

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Коли вимикати світло в Годину Землі

Вже за традицією, Годину Землі відзначають в останню неділю березня. Цьогоріч свято випало на 28 березня, а точний час, коли його будуть відзначати в Україні – з 20:30 по 21:30 за київським часом. Для того, щоб підтримати акцію, усіх закликають вимкнути світло й усі електронні прилади, адже вважається, що саме увечері споживається найбільша кількість електроенергії.



Година Землі: коли вимикати світло

Також ця подія має ще інше значення. Організатори з фонду WWF гадають, якщо акція стане глобальнішою і поширенішою, то з космосу можна буде побачити, як вогні на вечірній стороні Землі згасають. Це повинно символізувати первозданну Землю до втручання людини.

Згідно до даних WWF, до першої акції, яку провели у 2007 році, долучились понад 2 мільйони жителів Сіднея. Така усвідомленість жителів Австралії лиш довела світові, наскільки важливо дбати про свою планету й пам'ятати, що ми є її жителями. Тому, в 2011 році Годину Землі вшанувало вже 2 мільярди людей й 135 країн.

Що роблять на Годину Землі

Окрім вимкнення світла, на Годину Землі також прийнято читати книги про екологічну тематику, займатись йогою, готувати вечерю з органічних продуктів й їсти її при свічках.



Коли Година Землі

Цьогорічною темою Години Землі Україні є збереження старовікових лісів. Вбачаючи величезну проблему у вирубці українських лісів, під час проведення еко-заходу WWF-Україна відкриє національну кампанію зі збору голосів на підтримку найстаріших лісів нашої країни.