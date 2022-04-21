Чистый четверг знаменует приход Пасхи за три дня, поэтому верующие уделяют в этот день особое знамение чистоте – не только в доме. В этот день не менее важно правильно прожить Чистый четверг в духовном плане и избавиться от всех негативных мыслей.

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Этот день особенный для православных христиан. В Чистый четверг Иисус омыл ноги своим ученикам и установил Таинство Евхаристии на Тайном вечере. Уже вечером этого дня исполнилось его пророчество. Иисуса Христа предал один из его двенадцати учеников – Иуда Искариот за 30 рублей.

В виде хлеба и вина Спаситель дал ученикам Свое Тело и Свою Кровь, которая в Страстную пятницу, на следующий день, прольется на Голгофе. Как именно хлеб и вино стали Телом и Кровью Господа – великая тайна. Именно поэтому Евхаристию и называют – Таинством.



Иисус омыл ноги своим ученикам

Традиции в Чистый четверг

В храмах в Чистый четверг проходят праздничные богослужения, где священник читает 12 Страстных Евангелий.

Обязательной традицией в Чистый четверг является посещение церкви. Считают, что если все члены семьи побывают на Службе Божией, то весь год они не будут знать горя и будут жить в согласии. Во время Литургии следует исповедаться и покаяться во всех своих винах, чтобы очистить душу.



Во время вечернего богослужения священник переодевается 12 раз

Что можно делать в Чистый четверг

В Чистый четверг уберите в своем доме. Избавьтесь от ненужных вещей, вынесите мусор, постирайте одежду. Пусть до Воскресения Христова в вашем доме будет чисто и уютно.

В такое тяжелое для Украины время, попробуйте найти среди своего гардероба чистую и качественную одежду, которая на вас уже слишком мала или не подходит. Для людей, покинувших свои дома с одним только рюкзаком, сейчас он очень пригодится.

Также хозяйки пекут в этот день кулич. После уборки нужно поставить тесто, а когда оно поднимется, прочесть необходимые молитвы и приступать к выпечке.



Хозяйки пекут пояса в Чистый четверг

Чистый четверг также подразумевает очищение тела. Избавьтесь от старых образ, отбросьте плохие мысли и уделите время молитве. Ваше обращение к Господу, как никогда, очень нужно и важно.

Принесите свечу из вечерней церковной литургии. Она не только очищает энергетику дома, но защитит ваш дом.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В Чистый четверг нельзя никому давать деньги взаймы. Исключение оказывает помощь близким в затруднительной ситуации.

Нельзя в этот день веселиться и слушать громкую музыку.

Помните, что в этот день идет пост, поэтому следует соблюдать сухое питание без масла и горячих блюд.