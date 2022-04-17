Украина сейчас переживает тяжелое время. Вместе с бурными событиями украинцев ждет Страстная неделя. В эти печальные дни верующим нужно соблюдать самый строгий пост в пище.

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Также в это время запрещена громкая музыка, пение и танцы, впрочем, все украинцы с первых дней войны забыли, что такое улыбка и радость, поэтому Страстную неделю мы пройдем, как никогда – в глубоких раздумьях и печали.

Название Страстной пятницы происходит от выражения "Страсти Христовы". Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус был приговорен к смертной казни. С терновым венком Иисус нес свой тяжелый крест на гору, на которой его распяли.

Иисус провисел на кресте 6 часов. Чтобы убедиться, что он умер, один из воинов пронзил ему ребро, из которого потекла кровь и вода – символы будущих таинств Евхаристии и Крещения.



Страстная неделя 2022

Во время Страстной недели нужно соблюдать Великий пост, который заканчивается на Пасху. Во время Великого поста строго-настрого запрещены продукты, содержащие мясо, рыбу, птицу, яйца. Нельзя употреблять молочные продукты, а также шоколад, макароны, белый хлеб, соленья, пряности и алкоголь.

Питание по дням в Страстную неделю

Понедельник – 18 апреля

В этот день разрешается есть сырые овощи и фрукты. Также можно употреблять хлеб, мед и орехи. В первый день Страстной недели рекомендуют есть только один раз в сутки – вечером.

Вторник – 19 апреля

Во вторник разрешается есть продукты растительного происхождения. Можете съесть печеный картофель и овощи.

Среда – 20 апреля

В среду вы можете есть хлеб, овощи и холодную сырую пищу без масла.

Четверг – 21 апреля

Хозяйки в Чистый четверг начинают печь пояса. В этот день разрешается жаркая растительная пища с маслом. Можно есть два раза в день.

Пятница – 22 апреля

Страстная пятница – самый суровый день Страстной недели, ведь в этот день завершилась земная жизнь Иисуса Христа, которую он принес в жертву, чтобы спасти род человеческий. В этот день вообще следует воздержаться от еды.

Суббота – 23 апреля

В этот день вспоминают о погребении Христа, его победе над смертью. На вечерней службе в храмах совершают Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Христовом Воскресении. Вечером заканчивается Великий пост, и все собираются в храм. Раз в день можно съесть горячую растительную пищу, но без масла.



Страстная неделя 2022

Что нельзя делать в Страстную неделю

В Страстную неделю нельзя никому отказывать в помощи. Говорят, что если кто-нибудь обратится к вам с просьбой, то это сам Господь хочет проверить вашу доброту.

В эту неделю нельзя злословить и ссориться. Постарайтесь смолчать и не разжигать вражду друг с другом.

Во время войны люди перестали что-то громко праздновать, впрочем, напоминаем, что в Страстную неделю строго запрещено отмечать события застольями.