Україна зараз переживає важкий час. Разом із буремними подіями на українців чекає Страсний тиждень. У ці сумні дні вірянам треба дотримуватися найсуворішого посту в їжі.

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Також в цей час заборонена гучна музика, співи та танці, втім всі українці з перших днів війни забули, що таке посмішка та радість, тож цьогорічний Страсний тиждень ми пройдемо, як ніколи – в глибоких роздумах та печалі.

Назва Страсної п'ятниці походить від виразу "Страсті Христові". Згідно з Євангелієм, саме у цей день Ісус був засуджений на страту. З терновим вінком Ісус ніс свій важкий хрест на гору, на якій його розп’яли.

Ісус провисів на хресті 6 годин. Щоб переконатися, що він помер, один з вояків проколов йому ребро, з якого потекла кров і вода – символи майбутніх таїнств Євхаристії та Хрещення.



Страсний тиждень 2022

Під час Страсного тижня потрібно дотримуватись Великого посту, який закінчується на Великдень. Під час Великого посту суворо заборонені продукти, які містять м’ясо, рибу, птицю, яйця. Не можна вживати молочні продукти, а також шоколад, макарони, білий хліб, соління, прянощі і алкоголь.

Харчування по днях у Страсний тиждень

Понеділок – 18 квітня

У цей день дозволяється їсти сирі овочі та фрукти. Також можна вживати хліб, мед та горіхи. У перший день Страсного тижня рекомендують їсти лише один раз на добу – ввечері.

Вівторок – 19 квітня

У вівторок дозволяється їсти продукти рослинного походження. Можете з’їсти печену картоплю та овочі.

Середа – 20 квітня

У середу можете їсти хліб, овочі та холодну сиру їжу без масла.

Четвер – 21 квітня

Господині в Чистий четвер починають пекти паски. У цей день дозволяється гаряча рослинна їжа з олією. Можна їсти двічі на день.

П’ятниця – 22 квітня

Страсна п’ятниця - найсуворіший день Страсного тижня, адже у цей день завершилось земне життя Ісуса Христа, яке він приніс у жертву, аби врятувати людський рід. У цей день взагалі варто утриматися від їжі.

Субота – 23 квітня

У цей день згадують про поховання Христа, його перемогу над смертю. На вечірній службі в храмах проводять Святу літургію, після якої оголошують благу звістку про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст, і всі збираються до храму. Один раз в день можна з’їсти гарячу рослинну їжу, але без олії.



Страсний тиждень 2022

Що не можна робити в Страсний тиждень

У Страсний тиждень не можна нікому відмовляти в допомозі. Кажуть, що якщо хтось звернеться до вас з проханням, то це сам Господь хоче перевірити вашу доброту.

У цей тиждень не можна лихословити та сваритися. Постарайтеся змовчати та не розпалювати ворожнечу один з одним.

У час війни люди перестали щось гучно святкувати, втім нагадуємо, що у Страсний тиждень суворо заборонено відзначати події застіллями.

У Страсний тиждень не рекомендовано поминати померлих.