Сочельник, 6 января, в канун Рождества собирает за столом всю большую семью. Традиционно, в этот вечер на стол ставят 12 постных блюд. Что символизирует каждое из блюд читайте в материале Traditions 24.

Все 12 блюд на Сочельник должны быть постными, поскольку это последний день Рождественского поста. Каждая хозяйка готовится к этому дню очень тщательно и желает, чтобы ужин был вкусным. Интересно, что все блюда Святой Вечери имеют свое особое значение.

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Что символизируют 12 блюд Сочельника

Кутья



Блюда на Рождество: кутья

Главное блюдо, с которого начинают трапезу, является актом жертвы Богу. Мак – символ мученичества, невинно пролитой крови. Мед – символ чистоты, Божьего слова. А еще кутья символизирует единение с Богом и миром умерших. Поэтому ее оставляют на ночь для душ тех, кого уже нет с нами.

Горох



Блюда на Сочельник: горох

Символ Божьей весны, которая всегда возрождается в человеке после падения, символ единства рода. Также, горох кладут на стол как олицетворение плодородия.

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Капустняк



Блюда на Сочельник: капустняк

Капуста выступает как символ простоты и одновременно прочности, единства вокруг одной твердой основы – Христа-Бога.

Борщ



Блюда на Сочельник: борщ

Символ торжества добра. Как хозяйка готовит постный борщ из разных простых растений, которые дарит ей земля, так же христианин отшлифовывают свою волю из простых ежедневных малых здоровых практик.

Кроме того, красный борщ еще символизирует кровь вифлеемских детей, убитых по приказу Ирода.

Голубцы



Блюда на Сочельник: голубцы

Символ этого блюда содержится уже в названии. Голубь символизирует любовь Божью, Святой Дух, красоту и силу.

Рыба



Блюда на Сочельник: рыба

Рыба является общепринятым символом Христа. Греческий акроним Ихтиос (Иисус Христос Божий Сын Спаситель) означает также "рыба". Именно братья-рыбаки стали первыми апостолами, которым Иисус сказал, что они будут "ловцами людей".

Три переплетенные рыбы или три рыбы с одной головой символизируют Троицу.

Вареники



Блюда на Сочельник: вареники

Вареники на Сочельник символизируют достаток и благополучие в семье на весь год.

Грибы



Блюда на Сочельник: грибы

Две природы Иисуса Христа: божественная (шапка) и земная (ножка).

Чеснок



Блюда на Сочельник: чеснок

Символ очищения от грехов, а также здоровья. Чеснок кладут на четыре угла стола, а затем едят, чтобы не болели зубы.

Пирожки (коржики)



Блюда на Сочельник: пирожки

Символ здоровья и счастья, которые человек сможет получить в постоянном общении с новорожденным Иисусом.

Пончики



Блюда на Сочельник: пончики

Символ праздника, радости, которые Богом подарены людям. Миллионы святых на небе, которые поверили в Иисуса, получили вечную жизнь. И каждый человек на земле призван к этой сладкой вечной жизни. Проводится параллель между святыми и пончиками.

Узвар и вода



Блюда на Сочельник: узвар и вода

Традиционный напиток узвар – означает жизнь, которую Бог дает каждому человеку. Освященная вода является символом очищения тела и души.