Чудо-история чудо-образа: что известно об Иверской иконе Божьей Матери

26 октября верующие отмечают день Иверской иконы Пресвятой Богородицы. По преданию Богородица благословила евангелиста Луку на создание ее образа. Когда апостол закончил писать икону, то Мария сказала ему, что эта икона наполнена благодатной силой и возле нее будут совершаться чудеса.

Прошло много времени после того, как Лука написал этот образ Богоматери и однажды икона попала в дом старой вдовы, жившей с единственным сыном. В то время власть презирала образы и занималась иконоборчеством, поэтому домой к вдове пришли воины, которые проверяли, не скрыли ли там какую-то святыню.

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Солдаты увидели на стене образ и сразу начали измываться над ним. Сначала они бросили икону на пол, а затем пробили лицо Богородицы копьем.

Старая хозяйка просила мужчин прекратить, но они остановились только тогда, когда увидели чудо. На месте, где была пронзенная икона, появились капли крови. Воины испугались, а вдова отдала им все деньги, которые имела и попросила уйти.



Иверская икона Богоматери: история образа

После такого случая, мать с сыном забрали икону и убежали из дома. Зная, что солдаты будут их искать, чтобы окончательно уничтожить святыню, беглецы направились к Мраморному морю. Уже подобравшись к берегу, вдова осторожно положила образ на воду и попросила Господа, чтобы он сам решил, какой будет судьба святыни.

Как только женщина это сказала, то увидела невероятное – невидимая сила подняла икону над водой и она очаровательно засияла. Образ начал удаляться от вдовы и ее сына и отправился на юго-запад. После этого мать приказала парню идти дальше, а ее оставить.

Женщина уже не имела так много сил, ведь была в пожилом возрасте. Долго прощались, пока юноша не ушел. Через несколько дней старую вдову все же нашли воины и жестоко убили за непослушание и побег.

Молодой человек же дошел до Афона, где затем принял постриг. Став монахом, он рассказал своим собратьям чудесную историю о том, как они с матерью спасли икону. Многие усомнились в его рассказе и не поверили.



Иверская икона Божией Матери: значение святыни

Прошло еще много времени, пока образ снова не явился людям. Это произошло у морского берега, где находился Иверский монастырь. Монахи увидели как к ним в ярком свете плыла икона.

Один из монахов начал молиться и пошел к святыне. Произнося слова молитвы, монах почувствовал, что он ступает по воде, но не впадает в нее. Так он и смог забрать чудо-образ Богоматери.

В монастыре икону встретили очень радостно и сразу повесили ее на стену, однако прошла ночь и она исчезла. Монахи долго искали образ и нашли его аж на воротах.

Несколько раз монахи переносили изображение Богоматери и столько же раз она сама возвращалась на въездные ворота. После долгих размышлений все поняли, что Богородица не хочет, чтобы ее охраняли, а сама желает быть хранительницей.