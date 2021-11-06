День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость": что нельзя делать в праздник

Православная церковь чтит немало святынь, обладающих чудотворными способностями. Одной из таких является икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость". На образе изображена Матерь Божья в окружении ангелов и больных людей. Верили, что эта икона может подарить радость даже несчастнее человеку.

6 ноября православная церковь чтит икону Богоматери "Всех скорбящих Радость". В христианстве Богородица всегда является символом милостивости и доброты, она защищает всех верующих и бережет их под своим покровом. Идея образа "Всех скорбящих Радость" заключается в том, что любой христианин, который обратится к Божьей Матери будет услышан, даже если у этого человека большие нелады в жизни.

К слову Чудо-история чудо-образа: что известно об Иверской иконе Божьей Матери

У образа "Всех скорбящих Радость" случалось немало чудес и исцелений тяжелобольных людей. Из-за этого святыня стала такой популярной, что начало появляться много ее копий, ведь каждый верующий хотел иметь дома ту икону, возле которой он в самые темные времена найдет покой и ту светлую радость.

История иконы Богоматери "Всех скорбящих Радость"

Известно, что первой, кто излечился у чудотворной святыни стала Евфимия, сестра патриарха Иоакима. Женщина страдала от непонятного недуга уже несколько лет и даже не могла самостоятельно подняться с постели.

Икона "Всех скорбящих радость" / Фото Википедия

Однажды во сне к Евфимии пришла Божия Матерь и спросила почему же она не попросит помощи у Ее образа "Всех скорбящих Радость", который находится в церкви Преображения Господня. Проснувшись, сестра патриарха попросила привести к ней священника этого храма.

Когда святой отец помолился над больным и окропил ее святой водой – случилось чудо и Евфимия исцелилась. Удивительное событие произошло 24 октября (по новому стилю – 6 ноября), поэтому память иконы празднуют именно в эти дни.

Молитва к иконе Богоматери "Всех скорбящих Радость"

Если в вашей жизни произошли неприятные перемены или вы переживаете сейчас непростой период, то обратитесь к образу "Всех скорбящих радость" с такой молитвой:

"О, Пресвятая и Преблагословенная Дева, Владычица Богородица! Воззри милостивым твоим оком на нас, что стоим пред святою иконою Твоею и с умилением молимся Тебе; выведи нас из глубины греховной, просвети ум наш, омраченный страстями, излечи раны душ и тел наших. Потому что мы не имеем другой помощи, не имеем другой надежды, только тебя, Владычица.

Ты знаешь всю немощь и грехи наши, к Тебе прибегаем и взываем: не лиши нас Твоей небесной помощи, но заступайся за нас всегда и Твоим неизреченным милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, что погибаем.

Молитва к иконе "Всех скорбящих радость"

Даруй нам исправление греховной жизни нашей и избави нас от скорбей, бед и болезней, от неожиданной смерти, ада и вечной муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая помощница и Заступница всем, кто прибегает к Тебе, ты надежное пристанище кающихся грешников.

Подай же нам, Преблага и Всенепорочна Дево, христианский конец жизни нашего, мирен и безгрешен, и сподоби нас Твоим предстательством поселиться в обителях небесных, где непрестанно раздается голос тех, что празднуют и радостью прославляют Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь."

Что нельзя делать на День иконы "Всех скорбящих Радость"