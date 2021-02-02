Традиционно, 2 февраля принято будить сурка, чтобы узнать какой будет весна и когда она наступит. В этом году харьковский сурок Тимка предсказал, что весна в 2021 году будет ранней и придет через 6 недель.

Источник: телеграмм-канал ТРУХА Харьков

Пробуждение сурка является незаурядным событием каждой зимы. Эта традиция является относительно новой в Украине, однако становится все популярнее и популярнее. Считают, что за поведением сурка можно определить, когда придут весенние дни и тепло.

К слову День Сурка 2021: что значит этот праздник

В Украине есть два маленьких грызуна-метеоролога, и один из них уже сделал свой прогноз – это харьковский сурок Тимка. Тимку разбудили сегодня, 2 февраля, в селе Гайдары, что в Харьковской области. Известно, что проснувшись от зимней спячки, он выполз из норы и не увидел своей тени. Согласно примете – это значит, что весна придет рано.



День сурка: какой прогноз на весну 2021 / Pixabay

"Весна наступит рано. Это не значит, что сейчас и в этот момент, поэтому нужно будет подождать шесть недель", – заявила смотрительница сурка Надежда Токарная. Также, организатор мероприятия по поводу пробуждения грызуна-метеоролога, Людмила Доля, добавила, что "сурки никогда не ошибаются с прогнозом, в основном подводит погода."