Традиционно принято отмечать День Сурка 2 февраля. Считают, что именно сегодня по поведению этого грызуна можно определить, как быстро придет весна и какой будет ее продолжительность.

Источник: 24 канал

День Сурка недавно считался традиционным праздником только в США и Канаде. Однако, украинцам также полюбился такой обычай, который становится все популярнее и популярнее, хотя и наши предки издавна практиковали прогнозы погоды по поведению животных. Что такое День Сурка, как его празднуют, его история и приметы – читайте дальше.

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День Сурка: история праздника

Обычай прогнозировать приход весны по поведению сурка появился 135 лет назад в США. В 1886 году в городе Панксатони, штат Пенсильвания, зимой впервые разбудили и вытащили из норы сурка, заставив его сделать прогноз погоды. Первым и наиболее известным официальным грызуном-метеорологом стал сурок по имени Фил. Существуют легенды, что с 1886 года он до сих пор делает предсказания погоды, хотя продолжительность жизни этих животных составляет 15 – 18 лет. Сегодня же в целом семь самых знаменитых в мире сурков-метеорологов – это уже упомянутый Фил, Чак, Сэм, Билли, Джимми, Вилли и Генерал Ли.



День Сурка: история праздника / Pixabay

Среди украинских пушистых грызунов-предсказателей весны есть харьковский сурок Тимка и львовская бабачиха Маруся.

Как отмечают День Сурка

Отмечают День Сурка 2 февраля в городе Панксатони, где и был основан этот праздник. Рано утром на Индюшачью Горку (место, где живет пушистый грызун) приходят мужчины в смокингах и цилиндрах – это члены Клуба Сурка. Один из них должен осуществить главный обряд – разбудить сурка и извлечь его из норки, чтобы тот спрогнозировал, когда наступит весна. Ежегодно в Панксатоне проходят праздничные мероприятия по поводу пробуждения сурка, которые собирают много туристов, желающих посмотреть на маленького метеоролога.



Как отмечают День Сурка / Pixabay

В Украине принято ждать пробуждения сурка от зимней спячки в день святой Евдокии, который отмечают 14 марта. В это время сурок вылезает из своей норки, свистит три раза, а затем ложится на другой бок и снова впадает в спячку до Благовещения. Поэтому, в народе сложился обычай выходить в поле, особенно в степной Украине, чтобы услышать этот свист.

Приметы на День Сурка

Люди заметили, что если день выдавался пасмурным и серым, а сурок вылезал из норы, не видел свою тень и не возвращался в свой дом, то весна будет ранней.

Если же грызун видит свою тень и лезет спать в нору, то это означает, что следует ждать морозных недель и приход весны затянется.



День Сурка: приметы / Pixabay