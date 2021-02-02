Традиційно прийнято відзначати День бабака 2 лютого. Вважають, що саме сьогодні за поведінкою цього гризуна можна визначити, як швидко прийде весна і якою буде її тривалість.

Джерело: 24 канал

День Бабака донедавна вважався традиційним святом лише у США та Канаді. Проте, українцям також полюбився такий звичай, який стає все популярнішим і популярнішим, хоч і наші предки здавна практикували робити прогнози погоди за поведінкою тварин. Що таке день Бабака, як його святкують, яка його історія і прикмети – читайте далі.

До слова Відлиги та невеликі морози: якою буде погода у лютому

День Бабака: історія свята

Звичай прогнозувати прихід весни за поведінкою бабака з'явився 135 років тому у США. У 1886 році у місті Панксатоні, штат Пенсільванія, взимку вперше розбудили й витягли із нори бабака, змусивши його зробити прогноз погоди. Найпершим і найбільш відомим офіційним гризуном-метеорологом став бабак на ім'я Філ. Існують легенди, що з 1886 року він досі робить передбачення погоди, хоч і тривалість життя цих тварин складає 15 – 18 років. Сьогодні ж загалом є сім найбільш знаменитих у світі бабаків-метеорологів – це вже згаданий Філ, Чак, Сем, Біллі, Джиммі, Віллі й Генерал Лі.



День бабака: історія свята / Pixabay

Серед українських пухнастих гризунів-передбачувальників весни є харківський бабак Тимко і львівська бабачиха Маруся.

Як відзначають День бабака

Відзначання Дня бабака відбуваються 2 лютого у місті Панксатоні, де й було започатковано це свято. Рано-вранці на Індичу Гірку (місце, де живе пухнастий гризун) приходять чоловіки в смокінгах і циліндрах – це члени Клубу бабака. Один із них має здійснити головний обряд – розбудити бабака й витягти його з нірки, аби той спрогнозував, коли настане весна. Щороку у Панксатоні відбуваються святкові заходи, з приводу пробудження бабака, які збирають багато туристів, охочих подивитись на маленького метеоролога.



Як відзначають День бабака / Pixabay

В Україні прийнято чекати пробудження бабака від зимової сплячки у день святої Явдохи, який відзначають 14 березня. У цей час бабак вилазить зі своєї нірки, свистить три рази, а потім лягає на другий бік і знову впадає у сплячку аж до Благовіщення. Тому, у народі склався звичай виходити в поле, особливо в степовій Україні, щоб почути той посвист.

Прикмети на День бабака

Люди помітили, якщо день видавався хмарним і сірим, а бабак вилазив із нори, не бачив своєї тіні і не вертався назад у свою домівку, то весна буде ранньою.

Якщо ж гризун бачить свою тінь і лізе спати в нору, то це означає, що слід чекати морозних тижнів й прихід весни затягнеться.



День бабака: прикмети / Pixabay