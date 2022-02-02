Хоть День сурка пришел из заграницы, в Украине он тоже имеет право существовать, ведь этот вид грызуна уже давно облюбовал наши степи. Обычно сурки обитают в норах и находятся в спячке в течение зимы.

Важно Львовянам пообещали раннюю весну из-за внезапного пробуждения сурков

Когда отмечают День сурка

Традиционно принято отмечать День сурка 2 февраля. Верят, что в этот день животное должно проснуться и спрогнозировать, когда придет весеннее тепло.

Обычно в этот день в городе Панксатоне (США), где был начат праздник, проводят громкие гуляния и фестивали, куда съезжаются все желающие. Сегодня же в целом есть семь самых знаменитых в мире сурков-метеорологов: Фил, Чак, Сэм, Билли, Джимми, Вилли и Генерал Ли.



День сурка: дата праздника / Фото Pixabay

Украинские сурки просыпаются несколько позже – на Сретение (15 января) или же в день Святой Явдохи (14 марта). В Украине живут несколько таких пушистиков-метеорологов: львовские сурки Маричка и Мишка и Тимка – сурок из Харькова.

Интересно, что впервые за 13 лет грызуны со Львова решили пробудиться раньше – это произошло 5 января 2022 года. Руководство Львовского городского детского эколого-натуралистического центра, где живут зверушки, утвердило, что это произошло из-за аномального тепла.

Приметы на День сурка

Если в день пробуждения сурка было облачно и он не видел своей тени, когда вылезал из норки, то весна должна была прийти быстро.



День сурка 2022: приметы / Фото Pixels