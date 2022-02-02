Хоч День бабака прийшов із закордону, в Україні він теж має право існувати, адже цей вид гризуна вже давно уподобав наші степи. Зазвичай бабаки мешкають у норах і перебувають у сплячці впродовж зими.
Важливо Львів'янам пообіцяли ранню весну через раптове пробудження бабаків
Коли відзначають День бабака
Традиційно прийнято відзначати День бабака 2 лютого. Вірять, що цього дня тварина має прокинутись і спрогнозувати, коли прийде весняне тепло.
Зазвичай цього дня у місті Панксатоні (США), де було започатковано свято проводять гучні гуляння й фестивалі, куди з'їжджаються усі охочі. Сьогодні ж загалом є сім найбільш знаменитих у світі бабаків-метеорологів: Філ, Чак, Сем, Біллі, Джиммі, Віллі й Генерал Лі.
День бабака: дата свята / Фото Pixabay
Українські бабаки прокидаються дещо пізніше – на Стрітення (15 січня) або ж у день святої Явдохи (14 березня). В Україні мешкають декілька таких пухнастиків-метеорологів: львівські бабаки Марічка і Мишко й Тимко – бабак з Харкова.
Цікаво, що вперше за 13 років гризуни зі Львова вирішили пробудитись раніше – це сталось 5 січня 2022 року. Керівництво Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру, де живуть тваринки ствердило, що це відбулось через аномальне тепло.
Прикмети на День бабака
- Якщо у день пробудження бабака було хмарно й він не бачив своєї тіні, коли вилазив з нірки, то весна мала прийти швидко.
День бабака 2022: прикмети / Фото Pexels
- Коли ж гризун виходив з нори, бачив свою тінь й ховався назад у домівку – холоди мали продовжитись й весна була б пізньою.
- Вірили, що бабак вилазить зі своєї нірки, свистить три рази, а потім лягає на другий бік і знову впадає у сплячку аж до Благовіщення. Тому, у народі склався звичай виходити в поле, особливо в степовій Україні, щоб почути той посвист.