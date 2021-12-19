Церковь считает святого Николая Чудотворца ближайшим святым к Господу. При жизни он совершил много добрых поступков и всегда помогал тем, кто в этом нуждался. Существует много историй о том, как святой Николай наблюдал за тяжелой жизнью бедных и подкладывал им мешочки с деньгами, чтобы хоть как-то облегчить их участь.

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Даже после окончания своего жизненного пути Николай Чудотворец не прекращал заботиться о ближних. У иконы святого люди исцелялись, находили ответы на свои вопросы и становились счастливее.

Что известно о фигуре святого Николая

Святой Николай Чудотворец родился около 270 года в провинции Малой Азии – Ликии. Он появился на свет в богатой семье греков-христиан, которые долгое время не могли стать родителями. После многих лет молитв и просьб, у пары все же родился сын, которого они обещали посвятить Богу.



19 декабря празднуют День святого Николая

Мальчик вырос и действительно стал священником, а впоследствии и епископом. Когда родители умерли у Николая осталось огромное наследство, которое он раздарил бедным.

Святой занимался такой благотворительностью анонимно, ведь не хотел стыдить людей и подчеркивать их нужду. Он оставлял свои подарки под дверью и окнами. Уже позже, когда люди узнали, кто стал их тайным дарителем, то обращались к Николаю напрямую.

Верят, что Чудотворец защищает всех тех, кто находится в жизненной опасности. К его покровительству обращаются моряки, утопленники и больные люди.

Святой Николай умер 6 декабря около 345 – 352 г. Мощи святого находились в городе Мира, а потом были перенесены в итальянский городок Бари.

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Молитва к святому Николаю

"О святителю Христов Николае!

Услыши нас, грешных раб Божиих (имена), молящихся тебе, и моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим, но по Своей благости воздаст нам.



Молитва в день святого Николая 2021

Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны страстей и бед, возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, святителю Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Аминь".

Что нельзя делать на День святого Николая