День святого Николая-2021: что нельзя делать в праздник
Источник:24 канал
Каждый год 19 декабря христиане чтят святого Николая Чудотворца. Фигура этого святого является едва ли не одной из самых известных среди угодников Божьих.
Церковь считает святого Николая Чудотворца ближайшим святым к Господу. При жизни он совершил много добрых поступков и всегда помогал тем, кто в этом нуждался. Существует много историй о том, как святой Николай наблюдал за тяжелой жизнью бедных и подкладывал им мешочки с деньгами, чтобы хоть как-то облегчить их участь.
Читайте также Украинские верующие входят в Рождественский пост 2021-2022: что нельзя делать в этот период
Даже после окончания своего жизненного пути Николай Чудотворец не прекращал заботиться о ближних. У иконы святого люди исцелялись, находили ответы на свои вопросы и становились счастливее.
Что известно о фигуре святого Николая
Святой Николай Чудотворец родился около 270 года в провинции Малой Азии – Ликии. Он появился на свет в богатой семье греков-христиан, которые долгое время не могли стать родителями. После многих лет молитв и просьб, у пары все же родился сын, которого они обещали посвятить Богу.
19 декабря празднуют День святого Николая
Мальчик вырос и действительно стал священником, а впоследствии и епископом. Когда родители умерли у Николая осталось огромное наследство, которое он раздарил бедным.
Святой занимался такой благотворительностью анонимно, ведь не хотел стыдить людей и подчеркивать их нужду. Он оставлял свои подарки под дверью и окнами. Уже позже, когда люди узнали, кто стал их тайным дарителем, то обращались к Николаю напрямую.
Верят, что Чудотворец защищает всех тех, кто находится в жизненной опасности. К его покровительству обращаются моряки, утопленники и больные люди.
Святой Николай умер 6 декабря около 345 – 352 г. Мощи святого находились в городе Мира, а потом были перенесены в итальянский городок Бари.
Актуально Рождественский пост 2021-2022: календарь питания на каждый день
Молитва к святому Николаю
"О святителю Христов Николае!
Услыши нас, грешных раб Божиих (имена), молящихся тебе, и моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим, но по Своей благости воздаст нам.
Молитва в день святого Николая 2021
Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны страстей и бед, возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.
Моли, святителю Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.
Аминь".
Что нельзя делать на День святого Николая
- Воздержитесь в этот праздник от домашней работы.
- Не ругайтесь и не злословьте.
- В день святого Николая нельзя никому отказывать. Особенно это касается милостыни. Если же вы откажете в помощи, целый год вас будут преследовать невзгоды и нищета.
- Нельзя кричать на детей и ссориться с ними.