День великомученицы Варвары: что известно о святой и что нельзя делать в день ее чествования

День Святой Варвары верующие празднуют 17 декабря. Великомученицу считают защитницей всех людей, которые работают в опасных условиях, а также детей и молодых женщин. Традиционно, в этот день девушки гадают, чтобы узнать свою судьбу.

Украинские верующие очень уважают святую Варвару. Весьма популярно среди христиан паломничество к мощам великомученицы, находящимся в Свято-Владимирском соборе.

В этот храм их перенесли после разрушения Михайловского Златоверхого собора, в котором они пробыли более 800 лет.

Интересно И одолел он своею верою змея: что известно о Георгии Победоносце

Кто такая святая Варвара?

Святая Варвара родилась в семье язычников. О судьбе матери Варвары известно немного, зато ее отца звали Диоскур и он был представителем аристократии. Варвара обладала необычайной красотой и поэтому отец закрыл ее в высокой башне. Диоскур не выпускал девушку, пока не пришло время для ее замужества.



17 декабря – День Святой Варвары

За время своего "заточения" Варвара думала о существовании мира и пришла к выводу, что ее окружение и природу создал Господь. Когда отец наконец разрешил ей выйти на улицу, святая сразу же ушла и покрестилась.

Узнав о крещении дочери Диоскур взбесился и отвел Варвару к правителю Мартиниану, чтобы тот решил, что с ней сделать. Посмотрев на красоту девушки, управитель попросил ее отречься от веры и заявил, что не будет осуждать ее. Однако святая не отказалась от Бога, из-за чего ее обрекли на страшные пытки.

После издевательств Варвара осталась жива, поэтому правитель передал ее отцу. Именно он решил стать палачом для собственного же ребенка и отсек мечом голову Варвары. Позже Божья кара сошла на Диоскура и Мартиниана – их сожгла молния.

Молитва к святой Варваре

К великомученице часто молятся женщины, которые хотят родить ребенка и те девушки, которые очень хотят выйти замуж. Были случаи, когда перед иконой святой исцелялись люди.

"Святая Великомученица Варвара! Я вспоминаю сегодня муки, которые ты претерпела за веру в Пресвятую Троицу и прошу тебя: молись за меня к Богу-Отцу, чтобы дал мне силы победить различные земские искушения, сердце же и душу вознеси к небесным вещам.

Молись Богу-Сыну, чтобы по его милости я оставил (- а) остроумную сонливость и ленивость и начал ревностно ходить по дорогам святого Евангелия.



К святой Варваре молятся будущие мамы и невесты

Моли и Святого Духа, чтобы восстановил меня, скрепил и освятил.

Святая Великомученица Варвара! Пусть раны Твоего святого тела оздоровят раны моей души нанес грех, а Твоя невинно пролитая кровь пусть очистит меня.

Через муки и смерть Твою, молю Тебя, святая Великомученице Варвара, не дай мне умереть без покаяния и не приняв святые Тайны Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Аминь".

Что нельзя делать в День святой Варвары