Українські віряни дуже поважають святу Варвару. Вельми популярним серед християн є паломництво до мощей великомучениці, що знаходяться у Свято-Володимирському соборі.

До цього храму їх перенесли після зруйнування Михайлівського Золотоверхого собору, у якому вони пробули понад 800 років.

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Хто така свята Варвара?

Свята Варвара народилась у сім'ї язичників. Про долю матері Варвари відомо небагато, натомість її батька звали Діоскур й він був представником аристократії. Варвара володіла надзвичайною вродою й через це батько зачинив її у високій вежі. Діоскур не випускав дівчину, аж поки не прийшов час для її заміжжя.



17 грудня – День святої Варвари

За час свого "ув'язнення" Варвара думала про існування світу й дійшла висновку, що її оточення й природу створив Господь. Коли батько нарешті дозволив їй вийти на вулицю, свята одразу ж пішла і похрестилась.

Дізнавшись про хрещення доньки Діоскур оскаженів й відвів Варвару до правителя Мартиніана, аби той вирішив, що з нею зробити. Зваживши на красу дівчини управитель попросив її зректися віри й заявив, що не засуджуватиме її. Проте, свята не відмовилась від Бога, через що її прирекли до страшних тортур.

Після знущань Варвара залишилась живою, тож правитель передав її батькові. Саме він вирішив стати катом для власної ж дитини й відсік мечем голову Варвари. Пізніше Божа кара зійшла Діоскура й Мартиніана – їх спалила блискавка.

Молитва до святої Варвари

До великомучениці часто моляться жінки, які хочуть народити дитину й ті дівчата, які дуже хочуть вийти заміж. Були випадки, коли перед іконою святої зцілювались люди.

"Свята Великомученице Варваро! Я згадую сьогодні муки, які Ти перетерпіла за віру в Пресвяту Тройцю й прошу Тебе: молися за мене до Бога-Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей.

Молися до Бога-Сина, щоб за Його ласкою я покинув(-ла) дотеперішню сонливість і лінивство й почав ревно ходити дорогами святого Євангелія.



До святої Варвари моляться майбутні мами й наречені

Моли й Святого Духа, щоб відновив мене, скріпив і освятив.

Свята Великомученице Варваро! Нехай рaни Твого святого тiла уздоровлять рaни, які моїй душі завдав гріх, а Твоя невинно пролита кров нехай очистить мене.

Через муки й смерть Твою, молю Тебе, свята Великомученице Варваро, не дай мені вмерти без покути й не прийнявши святі Тайни Тіла й Крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь."

Що не можна робити у День святої Варвари