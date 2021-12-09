Память святого Георгия чтят еще и весной – 6 мая. При этом день чествования 9 декабря называют холодным Георгием. Этот праздник установили в честь освящения церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году. Обычно, в событие проводят праздничные литургии, где люди просят у святого хорошей судьбы.

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Также считают, что Георгий Победоносец помогает в борьбе с врагами родной земли. Поэтому в этот день священники будут молиться великомученику за целостность нашего государства и освобождение его границ от российских захватчиков. Не забудьте приобщиться к этой молитве.

Кто такой Георгий Победоносец?

Святой Георгий родился в III веке в Каппадокии (территория современной Турции). Известно, что он имел знатные корни. Отец святого был известным римским военачальником, но его обрекли на смерть из-за веры во Христа. Поэтому воспитанием мальчика занималась мать, которая и научила его христианским ценностям.

Позже Георгий вырос и стал полководцем в войске императора Диоклетиана, который, к слову, ненавидел христианство. Увидев, что правитель ведет политику гонения, Георгий сразу отказался от карьеры и ушел с поста.

9 грудня день Георгія Побідоносця що не можна робити
День Георгия (Юрия) Победоносца: история праздника

За такой поступок Диоклетиан приказал не только казнить святого, но и пытать. Перед тем как умереть, Георгий разрушил статую Аполлона, после чего идолы в храме начали падать. Жена императора просила святого простить Диоклетиану все зло, что он совершил. Тем не менее, правитель приказал убить и ее.

Убийство змея стало едва ли не самым легендарным подвигом Георгия Победоносца. Вблизи Бейрута свирепствовал страшный монстр, который нападал на людей и убивал каждого, кто был на его пути. Горожане договорились, что по очереди будут отдавать своих детей лютому змею, чтобы он не уничтожил весь народ.

9 грудня свято Георгія Побідоносця
Георгий Победоносец убивает змея

Эта очередь дошла и до дочери местного правителя. Она пришла на место, где ее должен был забрать змей, и очень плакала. Тогда к девушке явился Святой Георгий. Он велел ей бежать домой, а сам убил злосчастное существо своим копьем.

Что нельзя делать в День Георгия Победоносца

  • В этот день не отказывайте в помощи родным. Возможно, совсем скоро вам понадобится их совет.
  • В праздник запрещено праздновать свадьбу и крестить детей.
  • Помните, что сейчас период Рождественского поста, поэтому не устраивайте вечеринок.
  • Не отправляйтесь в дальний путь на Георгия.
  • Не ругайтесь в праздник и никому не лгите.
  • Наши предки не ходили на охоту в этот день, ведь считали, что на них могут напасть волки.