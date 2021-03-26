Годами евреи празднуют Песах – праздник освобождения их народа от рабства. Сам Песах украинцы иудейского вероисповедания начнут отмечать вечером 27 марта. Однако, уже второй год подряд евреи будут праздновать это большое событие в карантинных условиях. Как именно будут проходить празднования Песаха во время локдауна читайте далее.

Один из самых почитаемых праздников иудаизма, Песах, начнут отмечать вечером 27 марта, а закончатся все празднования через 7 дней – 4 апреля. По традиции, празднику предшествует Шаббат аГадоль, который состоится 26 марта.

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Учитывая то, что Песах уже второй год подряд отмечается в условиях карантина и локдауна, накануне праздника, Главный раввин Киева рав Йонатан Маркович и еврейская община города Киева направила нескольким тысячам семей все необходимое для проведения праздника дома – мацу и вино.



Песах во время коронавируса

Еврейская община Киева считает, что самый ценный подарок от Бога – жизнь и именно ее надо беречь во время свирепствования вируса. Организаторы призывают людей оставаться дома и отдать предпочтение организации праздничного ужина седер в собственном доме, чем в синагоге.

По традиции, праздник Песах длится 7 – 8 дней, в течение которых запрещается употреблять целый ряд продуктов, в частности лапшу, бобовые, крупы и арахис. Также, во время него запрещено есть квасное и изделия из теста, а разрешается употреблять в пищу только пресные хлеба под названием маца.

Большое внимание уделяется первым двум праздничным трапезам, на стол которых подают хрен, соленую воду и горькие травы – как память о горькой жизни иудейского народа и слезах его людей, которые они проливали во время рабства в Египте.