Праздник Ивана Купала является своеобразным синтезом языческой и христианской культур. Этот день известен своими яркими традициями и интересными обрядами, ритуалами. Люди верили, что на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми, и это может им как и навредить, так и дать неисчерпаемые силы и привязанность природы.

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Что нельзя делать на Ивана Купала 2021

Наши предки считали, что на Ивана Купала вся нечисть начинала просыпаться, поэтому постоянно надо было быть настороже. В купальную ночь нельзя было засыпать, ведь по поверью в это время в дом может зайти нечистая сила.



В этот день также нельзя поднимать найденные деньги, какая бы сумма ни была. Верили, что такие средства являются завороженными, и они принесут в дом беду.

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Ивана Купала 2021: традиции и что нельзя делать в этот день