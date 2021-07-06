Праздник Ивана Купала является своеобразным синтезом языческой и христианской культур. Этот день известен своими яркими традициями и интересными обрядами, ритуалами. Люди верили, что на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми, и это может им как и навредить, так и дать неисчерпаемые силы и привязанность природы.
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Что нельзя делать на Ивана Купала 2021
- Наши предки считали, что на Ивана Купала вся нечисть начинала просыпаться, поэтому постоянно надо было быть настороже. В купальную ночь нельзя было засыпать, ведь по поверью в это время в дом может зайти нечистая сила.
- В этот день также нельзя поднимать найденные деньги, какая бы сумма ни была. Верили, что такие средства являются завороженными, и они принесут в дом беду.
Ивана Купала 2021: традиции и что нельзя делать в этот день
- Считается, что в ночь с 6 на 7 июля стоит держаться как можно дальше от воды беременным, детям и людям пожилого возраста. Говорят, что водяная нечисть может им навредить.
- На Ивана Купала много традиций и обрядов связано с водой, однако сегодня с ней надо быть осторожнее. В ночь на Купала не стоит купаться, ведь русалки или водяник могут затянуть под воду. Заходить в водоем разрешается лишь на рассвете или до восхода солнца.
- Через купальский костер нельзя перепрыгивать с кем угодно. Это нужно сделать лишь со своим любимым человеком.
- Также на Купала существуют строгие запреты в отношении животных – их нельзя бить.