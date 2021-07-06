Свято Івана Купала є своєрідним синтезом язичницької і християнської культур. Цей день відомий своїми яскравими традиціями й цікавими обрядами, ритуалами. Люди вірили, що на Івана Купала духи землі, води та вогню говорять з людьми, і це може їм як і нашкодити, так і дати невичерпні сили та прихильність природи.

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Що не можна робити на Івана Купала 2021

Наші предки вважали, що на Івана Купала уся нечисть починала прокидатися, тож постійно треба було бути насторожі. У купальну ніч не можна було засинати, адже за повір'ям у цей час в будинок може зайти нечиста сила.



Цього дня також не можна підіймати знайдені гроші, хоч би яка сума не була. Вірили, що такі кошти є завороженими і вони принесуть в дім біду.

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Івана Купала 2021: традиції та що не можна робити у цей день