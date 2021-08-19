С праздником Яблочного Спаса: что нельзя делать во время этого события

19 августа 2021 , 07:52
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Источник:

24 канал

В середине августа верующие всегда ждут большой праздник – Второй Спас, который также называют Яблочным. У этого события всегда постоянная дата – 19 августа. Для церкви Второй Спас является чрезвычайно важным днем, к тому же он приходится на Успенский пост. Поэтому, чтобы с почетом провести Яблочный Спас надо знать, что нельзя делать в этот праздник.

Праздник Яблочного Спаса хранит в себе много древних традиций и обычаев. Одной из самых популярных является освящение яблок, груш, меда, обжинковых венков или пучков колосьев ржи и пшеницы. Люди верили, что этот праздник символизирует прощание природы с летом и приход осени. Как и все другие великие религиозные праздники, верующие посещают богослужения этого дня.

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Что нельзя делать на Яблочный Спас 2021

  • На Яблочный Спас не разрешается есть яблоки. Фрукты можно попробовать только тогда, когда они будут освящены.
  • Во Второй Спас под строгим запретом была любая домашняя работа, а особенно рукоделие. В народе говорят: Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет.
  • Не кричите, не ругайтесь и не создавайте конфликтов в этот праздник.


Что нельзя делать на Яблочный Спас 2021 / Фото Pexels

  • Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, поэтому в праздник не употребляют мясных, молочных продуктов и яиц.
  • Воздержитесь от алкоголя и сигарет.
  • Наши предки верили, что на Яблочный Спас запрещено убивать насекомых. Это может привести к бедам в семье.
  • На Яблочного Спаса запрещено купаться в водоемах.

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Что освящать в церкви на Яблочный Спас

По традиции хозяйки начинают подготавливать праздничную корзину накануне Яблочного Спаса. Хотя, главным атрибутом праздника считается яблоко, кроме него в праздничную корзину кладут другие фрукты и овощи. Груши, виноград, персики, сливы и даже помидоры с морковью можно смело нести в храм на освящение.


Что освящать в церкви на Яблочный Спас / Фото Pixabay

Существуют и определенные правила, в которых указано, что в корзину класть нельзя. Под строгим запретом остаются мясные и молочные продукты, яйца, алкоголь и острые предметы.

Автор: Андріана Будиш