С праздником Яблочного Спаса: что нельзя делать во время этого события

В середине августа верующие всегда ждут большой праздник – Второй Спас, который также называют Яблочным. У этого события всегда постоянная дата – 19 августа. Для церкви Второй Спас является чрезвычайно важным днем, к тому же он приходится на Успенский пост. Поэтому, чтобы с почетом провести Яблочный Спас надо знать, что нельзя делать в этот праздник.

Праздник Яблочного Спаса хранит в себе много древних традиций и обычаев. Одной из самых популярных является освящение яблок, груш, меда, обжинковых венков или пучков колосьев ржи и пшеницы. Люди верили, что этот праздник символизирует прощание природы с летом и приход осени. Как и все другие великие религиозные праздники, верующие посещают богослужения этого дня.

Кстати Праздничные картинки-поздравления с Яблочным Спасом 2021

Что нельзя делать на Яблочный Спас 2021

На Яблочный Спас не разрешается есть яблоки. Фрукты можно попробовать только тогда, когда они будут освящены.

Во Второй Спас под строгим запретом была любая домашняя работа, а особенно рукоделие. В народе говорят: Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет.

Не кричите, не ругайтесь и не создавайте конфликтов в этот праздник.

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Что нельзя делать на Яблочный Спас 2021 / Фото Pexels

Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, поэтому в праздник не употребляют мясных, молочных продуктов и яиц.

Воздержитесь от алкоголя и сигарет.

Наши предки верили, что на Яблочный Спас запрещено убивать насекомых. Это может привести к бедам в семье.

На Яблочного Спаса запрещено купаться в водоемах.

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Что освящать в церкви на Яблочный Спас

По традиции хозяйки начинают подготавливать праздничную корзину накануне Яблочного Спаса. Хотя, главным атрибутом праздника считается яблоко, кроме него в праздничную корзину кладут другие фрукты и овощи. Груши, виноград, персики, сливы и даже помидоры с морковью можно смело нести в храм на освящение.



Что освящать в церкви на Яблочный Спас / Фото Pixabay

Существуют и определенные правила, в которых указано, что в корзину класть нельзя. Под строгим запретом остаются мясные и молочные продукты, яйца, алкоголь и острые предметы.