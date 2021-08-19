Свято Яблучного Спаса зберігає у собі багато давніх традицій і звичаїв. Одною із найпопулярніших є освячення яблук, груш, меду, обжинкових вінків чи жмутів колосся жита й пшениці. Люди вірили, що це свято символізує прощання природи з літом й прихід осені. Як і всі інші великі релігійні свята, віряни відвідують богослужіння цього дня.
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Що не можна робити на Яблучний Спас 2021
- На Яблучний Спас не дозволяється їсти яблука. Фрукти можна скуштувати лише тоді, коли вони будуть освяченими.
- У Другий Спас під суворою забороною була будь-яка хатня робота, а особливо рукоділля. У народі кажуть: хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє.
- Не кричіть, не лайтесь і не створюйте конфліктів у це свято.
Що не можна робити на Яблучний Спас 2021 / Фото Pexels
- Яблучний Спас припадає на період Успенського посту, тож у свято не вживають м'ясних, молочних продуктів і яєць.
- Утримайтесь від алкоголю та цигарок.
- Наші предки вірили, що на Яблучний Спас заборонено вбивати комах. Це може призвести до бід у родині.
- На Яблучного Спаса заборонено купатися у водоймах.
Що освячувати у церкві на Яблучний Спас
Традиційно господині починають складати святковий кошик напередодні Яблучного Спаса. Хоч, головним атрибутом свята вважається яблуко, окрім нього у святкову корзину кладуть інші фрукти й овочі. Груші, виноград, персики, сливи й навіть помідори та моркву можна сміливо нести у храм на освячення.
Яблучний Спас 2021: що святити у храмі / Фото Pixabay
Існують й певні правила, у яких вказано, що у кошик класти не можна. Під суворою забороною залишаються м'ясні й молочні продукти, яйця, алкоголь та гострі предмети.