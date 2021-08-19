Усього існує три Спаси – Медовий (14 серпня), Яблучний (19 серпня) та Горіховий (29 серпня). Кожне з трьох свят насичене різними цікавими звичаями й відзначається по-своєму. Другий Спас – Яблучний є винятково особливим, адже у нього вшановують й Преображення Господнє.

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Яблучний Спас: історія свята

У давнину свято Яблучного Спаса знаменувало закінчення літа й прихід холодів. Тож часто у цей день люди споглядали за останнім літнім заходом сонця й, прощаючись з теплом, казали: "В Яблучний Спас – пішло літо від нас".



Історія свята Яблучний Спас / Фото Pixabay

Якщо заглибитись у давнину, то спочатку Яблучний Спас був святом язичників, які відзначали у нього збір урожаю. Пізніше, з приходом християнства, церква поєднала це свято врожаю з іншою великою подією – Преображенням Ісуса Христа.



Преображення Господнє: історія релігійного свята

Згідно з Біблією, одного дня Ісус з апостолами Петром, Яковом і Йоаном піднявся на галілейську гору Фагор. Там вони розпочали спільну молитву до Господа. Промовляючи святі слова, Петро, Яків та Йоан побачили Ісуса зовсім іншим – лик його світився, одяг був білим, а Спасителя оточувало чарівне сяйво. Тоді учні Месії зрозуміли, що Він прийняв божественний вигляд й преобразився.

Окрім цього до Христа з небес спустилися святі Ілля та Мойсей, які розповіли Сину Божому про його майбутню смерть. Апостоли сильно налякалися такого дива, однак Месія їх заспокоїв і суворо заборонив розказувати комусь про побачене.

Традиції Яблучного Спаса 2021

Найбільшим звичаєм Яблучного Спаса є відвідування храму. Окрім освячення фруктів і овочів, на Літургіях віряни можуть просити за здоров'я родини й молитись за спасіння своєї душі.



Традиції Яблучного Спаса 2021 / Фото Pixabay

Після церкви господині пекли пісні пироги й млинці з обов'язковим додаванням у них яблук. Також готували варення та компоти з яблука. У це свято намагались не порушувати тишу, адже воно випадало на Успенський піст, якого християни сумлінно дотримувались.

Особливим звичаєм на Спаса було випікання першого хліба з нового урожаю, вважалось, що так у дім прийде багатство й достаток. А для того, щоб вберегти сім'ю від злих сил і хвороб – на покуті ставили першого снопа та в'язали йому бороду з останньої частини нескошеного поля.