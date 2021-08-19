Всего существует три Спаса – Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа). Каждый из трех праздников насыщен различными интересными обычаями и отмечается по-своему. Второй Спас – Яблочный является исключительно особенным, ведь в него чествуют и Преображение Господне.

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Яблочный Спас: история праздника

В древности праздник Яблочного Спаса знаменовал окончание лета и приход холодов. Поэтому часто в этот день люди наблюдали за последним летним закатом солнца и, прощаясь с теплом, говорили: "В Яблочный Спас – ушло лето от нас".



История праздника Яблочный Спас / Фото Pixabay

Если углубиться в древность, то сначала Яблочный Спас был праздником язычников, которые отмечали им сбор урожая. Позже, с приходом христианства, церковь соединила этот праздник с другим большим событием – преображением Иисуса Христа.



Преображение Господне: история религиозного праздника

Согласно Библии, однажды Иисус с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном поднялся на галлилейскую гору Фагор. Там они начали общую молитву к Господу. Произнося святые слова, Петр, Иаков и Иоанн увидели Иисуса совсем другим – лик его светился, одежда была белой, а Спасителя окружало волшебное сияние. Тогда ученики Мессии поняли, что Он принял божественный облик и преобразился.

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Кроме этого ко Христу с небес спустились святые Илия и Моисей, которые рассказали Сыну Божьему о его будущей смерти. Апостолы сильно напугались такого чуда, однако Мессия их успокоил и строго-настрого запретил рассказывать кому-либо об увиденном.

Традиции Яблочного Спаса 2021

Самым большим обычаем Яблочного Спаса является посещение храма. Кроме освящения фруктов и овощей, на Литургиях верующие могут просить за здоровье семьи и молиться за спасение своей души.



Традиции Яблочного Спаса 2021 / Фото Pixabay

После церкви хозяйки пекли постные пироги и блины с обязательным добавлением в них яблок. Также готовили варенье и компоты из яблока. В этот праздник старались не нарушать тишину, ведь он выпадал на Успенский пост, которого христиане добросовестно придерживались.

Особым обычаем на Спаса было выпекание первого хлеба из нового урожая, считалось, что так в дом придет богатство и достаток. А для того, чтобы уберечь семью от злых сил и болезней – в углу ставили первый сноп и вязали ему бороду с последней части нескошенного поля.