Именины 15 июня отмечают Мария и Константин.
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Приметы 15 июня
- Небо вечером затянулось тучами – к ненастью.
- Соловей поет всю ночь – на хорошую погоду.
- Сильный ветер на Никифора – погода испортится.
- 15 июня дождь – будет много грибов.
- Частые туманы – к обилию грибов, сильные росы – к плодородию.
Что нельзя делать 15 июня
- Сегодня нельзя прясть и шить. Считают, что хозяйки, которые будут заниматься рукоделием 15 июня, потеряют свое счастье.
- Не ссорьтесь и не лгите.
- Откажитесь сегодня от алкоголя.