Именины 15 июня отмечают Мария и Константин.

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Приметы 15 июня

  • Небо вечером затянулось тучами – к ненастью.
  • Соловей поет всю ночь – на хорошую погоду.
  • Сильный ветер на Никифора – погода испортится.
  • 15 июня дождь – будет много грибов.
  • Частые туманы – к обилию грибов, сильные росы – к плодородию.

Что нельзя делать 15 июня

  • Сегодня нельзя прясть и шить. Считают, что хозяйки, которые будут заниматься рукоделием 15 июня, потеряют свое счастье.
  • Не ссорьтесь и не лгите.
  • Откажитесь сегодня от алкоголя.