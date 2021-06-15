Іменини 15 червня відзначають Марія та Костянтин.

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Прикмети 15 червня

  • Небо ввечері захмарилось – до негоди.
  • Соловей співає всю ніч – на хорошу погоду.
  • Сильний вітер на Никифора – погода зіпсується. 
  • 15 червня дощ – буде багато грибів.
  • Часті тумани – до великої кількості грибів, сильні роси – до родючості.

Що не можна робити 15 червня

  • Сьогодні не можна прясти і шити. Вважають, що господині, які займатимуться рукоділлям 15 червня втратять своє щастя.
  • Не сваріться й не брешіть.
  • Відмовтесь сьогодні від алкоголю.