Іменини 15 червня відзначають Марія та Костянтин.
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Прикмети 15 червня
- Небо ввечері захмарилось – до негоди.
- Соловей співає всю ніч – на хорошу погоду.
- Сильний вітер на Никифора – погода зіпсується.
- 15 червня дощ – буде багато грибів.
- Часті тумани – до великої кількості грибів, сильні роси – до родючості.
Що не можна робити 15 червня
- Сьогодні не можна прясти і шити. Вважають, що господині, які займатимуться рукоділлям 15 червня втратять своє щастя.
- Не сваріться й не брешіть.
- Відмовтесь сьогодні від алкоголю.