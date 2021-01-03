3 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
Христиане 3 января чтят память мученицы Иулиании. Какие приметы присущи этому дню и что нельзя делать – читайте в материале Lifestyle 24.
Именины сегодня празднуют: Михаил, Ульяна, Юлия, Юлиана.
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Приметы
- Каким будет 3 января – таким будет первый месяц осени.
- В ночь на 3 января снятся вещие сны, поэтому стоит быть внимательным. Если на Иулиании вам приснилась птица, то ждите успеха в делах. Любая еда – бедности, вино – к успехам в романтических отношениях.
- Если на земле лежит много снега – год будет плодородным.
- Морозная погода и небольшое количество снега предвещали засушливые дни летом.
Что нельзя делать 3 января
- В этот день нельзя желать здоровья и счастья, ведь по поверью, все произойдет с точностью до наоборот.
- Нельзя 3 января подглядывать и подслушивать, потому что можно заболеть болезнью, связанной со слухом и зрением.
- Запрещено в этот день давать какие-либо обещания, поднимать с Земли вещи, поскольку это приведет к потерям.
Что можно делать 3 января
- Проведите этот день с близкими. По верованиям, если 3 января провести в семейном кругу – семья будет жить в гармонии и станет крепче.
- Выбросьте весь хлам, что скопился дома.
- Чтобы защититься от негатива, 3 января надо повязать на запястье красную нить.
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