Християни 3 січня вшановують пам'ять Мучениці Іуліанії. Які прикмети притаманні цьому дню і що не можна робити – читайте у матеріалі Lifestyle 24.

Іменини сьогодні святкують: Михайло, Уляна, Юлія, Юліана. До слова СВЯТО РІЗДВА: ВРАЖАЮЧІ УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ Прикмети Яким буде 3 січня – таким буде перший місяць осені.

В ніч на 3 січня сняться віщі сни, тому варто бути уважним. Якщо на Іуліанії вам приснилась птаха, то чекайте успіху в справах. Будь-яка їжа – бідності, вино – до успіхів у романтичних стосунках.

Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.

Морозна погода і невелика кількість снігу віщували посушливі дні влітку. Що не можна робити 3 січня У цей день не можна бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.

Не можна 3 січня підглядати і підслуховувати, бо можна занедужати на хворобу, пов'язану зі слухом і зором.

Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки, піднімати із землі речі, оскільки це призведе до втрат. Що можна робити 3 січня Проведіть цей день із близькими. За віруваннями, якщо 3 січня провести у сімейному колі – родина буде жити в гармонії і стане міцнішою.

Викиньте весь мотлох, що назбирався вдома.

Аби захиститись від негативу, 3 січня треба пов’язати на зап’ястя червону нитку.