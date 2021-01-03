3 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити
Християни 3 січня вшановують пам'ять Мучениці Іуліанії. Які прикмети притаманні цьому дню і що не можна робити – читайте у матеріалі Lifestyle 24.
Іменини сьогодні святкують: Михайло, Уляна, Юлія, Юліана.
До слова СВЯТО РІЗДВА: ВРАЖАЮЧІ УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ
Прикмети
- Яким буде 3 січня – таким буде перший місяць осені.
- В ніч на 3 січня сняться віщі сни, тому варто бути уважним. Якщо на Іуліанії вам приснилась птаха, то чекайте успіху в справах. Будь-яка їжа – бідності, вино – до успіхів у романтичних стосунках.
- Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.
- Морозна погода і невелика кількість снігу віщували посушливі дні влітку.
Що не можна робити 3 січня
- У цей день не можна бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.
- Не можна 3 січня підглядати і підслуховувати, бо можна занедужати на хворобу, пов'язану зі слухом і зором.
- Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки, піднімати із землі речі, оскільки це призведе до втрат.
Що можна робити 3 січня
- Проведіть цей день із близькими. За віруваннями, якщо 3 січня провести у сімейному колі – родина буде жити в гармонії і стане міцнішою.
- Викиньте весь мотлох, що назбирався вдома.
- Аби захиститись від негативу, 3 січня треба пов’язати на зап’ястя червону нитку.
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