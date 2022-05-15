Международный день семьи был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается ежегодно 15 мая. Установление этого дня призвано обратить внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи.

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Семья всегда для всех украинцев оставалась хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Трудно переоценить роль семьи для каждого из нас. С семьи начинается жизнь, в семье происходит формирование личности, семья есть источник любви и уважения, на которых строится цивилизованное общество и без которых не может существовать человек.

Наша крепкая семья и теплые семейные отношения – одни из самых важных вещей в нашей жизни. Все мы это очень ясно поняли, когда в нашу страну пришла война. В эти трудные дни мы поддерживаем и заботимся друг о друге. В такие бурные дни наши родные – единственная наша радость и утешение.

Впрочем, не все семьи сейчас вместе. Война разлучила женщин со своими мужчинами, защищающими нашу страну на фронте, еще часть женщин с детьми выехали за границу ради спасения своих потомков. К сожалению, самая страшная цена войны – потеря мирных жителей и наших военных.

Оккупанты посеяли на нашу землю мрак и страх. Российское вторжение в Украину сопровождается страшными вещами: грабежами, изнасилованиями, убийствами, пытками, вывозом местного населения на территорию врага.

Однако все граждане нашей страны и весь мир знают – Украина несокрушимая. Именно поэтому мы обязательно победим, а наши дети наконец-то увидят своих пап, а женщины – мужчин.

День семьи призван напомнить нам о семейных ценностях. Если война не разлучила вас с вашими родными, то проведите время вместе и скажите им, как вы их любите. Традиционно этот день принято проводить в кругу своей семьи, но если вы не можете лично поздравить родных, то пришлите им картинку.



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Artists4Ukraine



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Artists4Ukraine



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Artists4Ukraine



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Artists4Ukraine



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Artists4Ukraine



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Artists4Ukraine



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Artists4Ukraine



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Artists4Ukraine



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Artists4Ukraine



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Artists4Ukraine



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Artists4Ukraine



День семьи 2022 / Фото из инстаграмма Екатерины Васенко



День семьи 2022 / Фото с инстаграмма Bl ue Yellow Art For Ukraine