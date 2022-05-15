Міжнародний день сім’ї встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році і відзначається щорічно 15 травня. Встановлення цього дня покликане звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім’ї.

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Сім'я завжди для всіх україніців залишалася хранителькою людських цінностей, культури і історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. Складно переоцінити роль сім'ї для кожного з нас. З родини починається життя, в сім'ї відбувається формування особистості, сім'я є джерелом любові та поваги, на яких будується цивілізоване суспільство і без яких не може існувати людина.

Наша міцна родина та теплі сімейні стосунки – одні з найважливіших речей у нашому житті. Всі ми це дуже чітко зрозуміли, коли в нашу країну прийшла війна. У ці важкі дні ми підтримуємо та турбуємося одне про одного. У такі буремні дні, наші рідні – єдина наша радість та розрада.

Втім не всі сім’ї зараз разом. Війна розлучила жінок зі своїми чоловіками, які захищають нашу країну на фронті, ще частина жінок з дітьми виїхали за кордон заради порятунку своїх нащадків. Та, на жаль, найстрашніша ціна війни – втрата мирних жителів та наших військових.

Окупанти посіяли на нашу землю морок та страх. Російське вторгнення в Україну супроводжується страшними речами: грабунками, зґвалтуваннями, вбивствами, катуваннями, вивезення місцевого населення на територію ворога.

Однак всі громадяни нашої країни та увесь світ знає – Україна незламна. Саме тому ми обов’язково переможемо, а наші діти нарешті побачать своїх татусів, а жінки – чоловіків.

День сім’ї покликаний нагадати нам про сімейні цінності. Якщо війна не розлучила вас з вашими рідними, то проведіть час разом та скажіть їм, як сильно ви їх любите. Традиційно, цей день заведено проводити у колі своєї родини, але якщо ви не маєте змоги особисто привітати рідних, то надішліть їм картинку.



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Катерини Васенко



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Blue Yellow Art For Ukraine