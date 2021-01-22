День Соборности Украины: красивые картинки-поздравления
22 января украинцы отмечают важный национальный праздник – День Соборности Украины. Его отмечают ежегодно, начиная со дня подписания в 1919 году Акта Объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).
Редакция Traditions 24 радостно поздравляет всех украинцев с замечательным Днем Соборности Украины. Желаем всем нашим соотечественникам объединяться еще крепче и пусть сильный украинский дух сопровождает вас во всех начинаниях!
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Картинки поздравления с Днем Соборности Украины
С Днем Соборности Украины!
Картинки поздравления с Днем Соборности Украины
День Соборности Украины 2021
Картинки с Днем Соборности 2021
День Соборности картинки
День Соборности Украины 22 января
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