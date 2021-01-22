22 января украинцы отмечают важный национальный праздник – День Соборности Украины. Его отмечают ежегодно, начиная со дня подписания в 1919 году Акта Объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Редакция Traditions 24 радостно поздравляет всех украинцев с замечательным Днем Соборности Украины. Желаем всем нашим соотечественникам объединяться еще крепче и пусть сильный украинский дух сопровождает вас во всех начинаниях!

К теме День соборности: как украинские земли объединились в одно государство

Картинки поздравления с Днем Соборности Украины



С Днем Соборности Украины!



Картинки поздравления с Днем Соборности Украины



День Соборности Украины 2021



Картинки с Днем Соборности 2021



День Соборности картинки



День Соборности Украины 22 января