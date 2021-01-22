22 січня українці відзначають важливе національне свято – День Соборності України. Його відзначають щороку, починаючи з дня підписання в 1919 році Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

Редакція Traditions 24 радісно вітає усіх українців чудовим Днем Соборності України. Бажаємо усім нашим співвітчизникам єднатись ще міцніше й нехай сильний український дух супроводжує вас у всіх починаннях! До теми День соборності: як українські землі об’єднались в одній державі Картинки-привітання з Днем Соборності України

З Днем Соборності України!

Картинки-привітання з Днем Соборності України

День Соборності України 2021



Картинки З Днем Соборності 2021

День Злуки картинки

День Соборності України 22 січня