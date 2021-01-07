Рождество Христово: самые красивые картинки-поздравления с праздником
Каждый год верующие ждут один из самых больших праздников Церкви – Рождество Христово. Этот светлый день собирает всех членов семьи за одним праздничным столом и дарит всем радостную атмосферу объединения. Однако, есть те, кто находятся вдали от дома и не имеют возможности поддержать этот древний обычай. Наша редакция подготовила для вас самые красивые картинки с Рождеством, чтобы ваши близкие поч
Рождество Христово издавна считали большим семейным праздником. В этот день люди радуются, поют колядки и прославляют рождения Христа. Поздравьте своих близких, родственников и друзей красивыми картинками, которые запомнятся хорошими впечатлениями надолго.
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