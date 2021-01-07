Кожного року віряни чекають на одне із найбільших свят Церкви – Різдво Христове. Цей світлий день збирає усіх членів сім'ї за одним святковим столом й дарує усім радісну атмосферу об'єднання. Однак, є ті, хто перебувають далеко від дому й не мають змоги підтримати цей давній звичай. Наша редакція підготувала для вас найкрасивіші картинки із Різдвом, аби ваші близькі відчули цю святкову атмосферу.

Різдво Христове здавна вважали великим родинним святом. У цей день люди радіють, співають колядки та прославляють народження Христа. Привітайте своїх близьких, родичів і друзів гарними картинками, які запам'ятаються хорошими враженнями надовго.

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Картинки-привітання з Різдвом Христовим



Привітання з Різдвом Христовим



Різдво: картинки-привітання



Картинки з Різдвом 2021



Різдво – найгарніші картинки



Привітання з Різдвом Христовим 2021



Різдво: привітання зі святом



Гарного Різдва – картинки