Щоразу, коли надходить час Різдва Христового, кожен із нас почуває себе по-особливому. Цей день сповнений теплом родини й затишком гірляндових вогників. Для того, щоб ваші серця в цей день були повні любові і радощів, пропонуємо вам нашу найкращу добірку привітань із Різдвом Христовим у віршах й прозі.

Традиційно Різдво в Україні відзначають 7 січня. З цим світлим радісним днем варто привітати усіх родичів та друзів. Редакція Traditions 24 пропонує до вашої уваги найкращі і найщиріші привітання зі святом Різдва, аби ви могли подарувати радісні емоції та святковий настрій вашим близьким.

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Привітання з Різдвом у прозі

Вітаю з Різдвом Христовим і хочу побажати тобі всього світлого й доброго, Божого благословення на істинний, довгий, благодатний життєвий шлях. Нехай твоє серце наповниться любов'ю і надією, нехай Господь дарує право тобі жити вірою і правдою. Здоров'я, здійснення тільки хорошого і бережіть своє щастя!

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Нехай це чарівне свято наповнить все навколо різдвяним теплом і сімейним затишком! Хай щастя вічно живе в твоїй душі, а кожна мить приносить тільки радість, позитив і відмінний настрій! Бажаю, щоб Господь завжди оберігав тебе і твою сім'ю і допомагав в здійсненні всіх твоїх мрій!



Привітання з Різдвом у прозі

Вітаємо з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою у вашому домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ! Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

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У Різдвяні свята нехай прийде мир у вашу домівку, нехай радість наповнить душі, а любов - серця, нехай надія, віра і оптимізм зроблять кожен ваш вчинок обдуманим і мудрим, кожен крок - впевненим і сміливим. Бажаю вам здоров'я міцного, гарного настрою і веселого свята в колі рідних!

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Нехай не замовкає в вашому домі дзвін різдвяних дзвіночків! Нехай пахне ялинка, а стіл прикрашають смачні страви! Бажаю вам казкового настрою, милих подарунків, уваги близьких і рідних людей. Нехай в це зимове свято душа наповнюється світлом, теплом, любов'ю і радістю! Христос народився!

***

Одна із зірок сьогодні мерехтить особливо яскраво. Вона з'явилася на вечірньому небосхилі першою і сповістила про народження Христа. Нехай же її чарівне світло додає в твоє життя краси і натхнення, а добрий ангел надійно береже тебе від бід, допомагаючи знаходити щастя!

Привітання з Різдвом у віршах

Все небо вкрите зірочками і одна з них – твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров'я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя і спокій у нім!



Привітання з Різдвом у віршах

Заходить сонце, зірка сходить,

Свята Вечеря настає.

Сім'я збирається у колі,

В душі всіх свято настає.

Столи накриті пишно в стравах,

Ялинка у кутку стоїть.

Кутю по центру столу ставлять,

Святкова свічка мерехтить.

Уже скінчилась вся робота,

Всі дружно сіли до Вечері.

Спочатку Богу помолились,

Постукав раптом хтось у двері.

Почався спів – колядники !

Почали у дверях співати.

І про народження Христа,

В колядці своїй сповіщати.

І так повсюди, в кожнім домі,

Де Зірка світить всім в вікно.

Бо наступило гарне свято,

Під світлим іменем – Різдво!

***

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!

***

В це свято тепле й тихе холодної пори,

Коли зоря різдвяна всміхається згори,

Нехай дарує доля Вам радість знов і знов,

Нехай в мороз зігріють Вас щастя і любов!

***

Залишимо справи, зберемося разом,

Простімо помилки, забудем образи,

Поглянемо з щирістю в дружнії очі!

Хай чари цієї святкової ночі

Залишаться в стінах частиною дому

І Вас зігрівають у році новому!

Вітаємо з Різдвом!

Бажаєм Вам щастя, здоров'я бажаєм!

Хай серце радіє, душа хай співає,

А настрій святковий весь рік не зникає!