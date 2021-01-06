Різдво Христове: найкращі привітання зі святом у прозі й віршах
Щоразу, коли надходить час Різдва Христового, кожен із нас почуває себе по-особливому. Цей день сповнений теплом родини й затишком гірляндових вогників. Для того, щоб ваші серця в цей день були повні любові і радощів, пропонуємо вам нашу найкращу добірку привітань із Різдвом Христовим у віршах й прозі.
Традиційно Різдво в Україні відзначають 7 січня. З цим світлим радісним днем варто привітати усіх родичів та друзів. Редакція Traditions 24 пропонує до вашої уваги найкращі і найщиріші привітання зі святом Різдва, аби ви могли подарувати радісні емоції та святковий настрій вашим близьким.
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Привітання з Різдвом у прозі
Вітаю з Різдвом Христовим і хочу побажати тобі всього світлого й доброго, Божого благословення на істинний, довгий, благодатний життєвий шлях. Нехай твоє серце наповниться любов'ю і надією, нехай Господь дарує право тобі жити вірою і правдою. Здоров'я, здійснення тільки хорошого і бережіть своє щастя!
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Нехай це чарівне свято наповнить все навколо різдвяним теплом і сімейним затишком! Хай щастя вічно живе в твоїй душі, а кожна мить приносить тільки радість, позитив і відмінний настрій! Бажаю, щоб Господь завжди оберігав тебе і твою сім'ю і допомагав в здійсненні всіх твоїх мрій!
Привітання з Різдвом у прозі
Вітаємо з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою у вашому домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ! Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
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У Різдвяні свята нехай прийде мир у вашу домівку, нехай радість наповнить душі, а любов - серця, нехай надія, віра і оптимізм зроблять кожен ваш вчинок обдуманим і мудрим, кожен крок - впевненим і сміливим. Бажаю вам здоров'я міцного, гарного настрою і веселого свята в колі рідних!
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Нехай не замовкає в вашому домі дзвін різдвяних дзвіночків! Нехай пахне ялинка, а стіл прикрашають смачні страви! Бажаю вам казкового настрою, милих подарунків, уваги близьких і рідних людей. Нехай в це зимове свято душа наповнюється світлом, теплом, любов'ю і радістю! Христос народився!
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Одна із зірок сьогодні мерехтить особливо яскраво. Вона з'явилася на вечірньому небосхилі першою і сповістила про народження Христа. Нехай же її чарівне світло додає в твоє життя краси і натхнення, а добрий ангел надійно береже тебе від бід, допомагаючи знаходити щастя!
Привітання з Різдвом у віршах
Все небо вкрите зірочками і одна з них – твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров'я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя і спокій у нім!
Привітання з Різдвом у віршах
Заходить сонце, зірка сходить,
Свята Вечеря настає.
Сім'я збирається у колі,
В душі всіх свято настає.
Столи накриті пишно в стравах,
Ялинка у кутку стоїть.
Кутю по центру столу ставлять,
Святкова свічка мерехтить.
Уже скінчилась вся робота,
Всі дружно сіли до Вечері.
Спочатку Богу помолились,
Постукав раптом хтось у двері.
Почався спів – колядники !
Почали у дверях співати.
І про народження Христа,
В колядці своїй сповіщати.
І так повсюди, в кожнім домі,
Де Зірка світить всім в вікно.
Бо наступило гарне свято,
Під світлим іменем – Різдво!
***
Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!
***
В це свято тепле й тихе холодної пори,
Коли зоря різдвяна всміхається згори,
Нехай дарує доля Вам радість знов і знов,
Нехай в мороз зігріють Вас щастя і любов!
***
Залишимо справи, зберемося разом,
Простімо помилки, забудем образи,
Поглянемо з щирістю в дружнії очі!
Хай чари цієї святкової ночі
Залишаться в стінах частиною дому
І Вас зігрівають у році новому!
Вітаємо з Різдвом!
Бажаєм Вам щастя, здоров'я бажаєм!
Хай серце радіє, душа хай співає,
А настрій святковий весь рік не зникає!
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