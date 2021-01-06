Каждый раз, когда приходит время Рождества Христова, каждый из нас чувствует себя по-особенному. Этот день полон теплом семьи и уютом огоньков гирлянд. Для того, чтобы ваши сердца в этот день были полны любви и радости, предлагаем вам нашу лучшую подборку поздравлений с Рождеством Христовым в стихах и прозе.

Традиционно Рождество в Украине отмечают 7 января. С этим светлым радостным днем стоит поздравить всех родственников и друзей. Редакция Traditions 24 предлагает вашему вниманию лучшие и искренние поздравления с праздником Рождества, чтобы вы могли подарить Радостные эмоции и праздничное настроение вашим близким.

Читайте также Рождество Христово: искренние картинки-поздравления

Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляю с Рождеством Христовым и хочу пожелать тебе всего светлого и доброго, Божьего благословения на истинный, долгий, благодатный жизненный путь. Пусть твоё сердце наполнится любовью и надеждой, пусть Господь дарует право тебе жить верой и правдой. Здоровья, осуществления только хорошего и берегите свое счастье!

***

Пусть этот волшебный праздник наполнит все вокруг рождественским теплом и семейным уютом! Пусть счастье вечно живет в твоей душе, а каждое мгновение приносит только радость, позитив и отличное настроение! Желаю, чтобы Господь всегда оберегал тебя и твою семью и помогал в осуществлении всех твоих мечтаний!



Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и покоя в вашем доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

***

В Рождественские праздники пусть придет мир в ваш дом, пусть радость наполнит души, а любовь – сердца, пусть надежда, вера и оптимизм сделают каждый ваш поступок обдуманным и мудрым, каждый шаг уверенным и смелым. Желаю вам здоровья крепкого, хорошего настроения и веселого праздника в кругу родных!

***

Пусть не умолкает в вашем доме звон рождественских колокольчиков! Пусть пахнет елка, а стол украшают вкусные блюда! Желаю вам сказочного настроения, милых подарков, внимания близких и родных людей. Пусть в этот зимний праздник душа наполняется светом, теплом, любовью и радостью! Христос родился!

***

Одна из звезд сегодня мерцает особенно ярко. Она появилась на вечернем небосклоне первой и возвестила о рождении Христа. Пусть же ее волшебный свет добавляет в твою жизнь красоты и вдохновения, а добрый ангел надежно хранит тебя от бед, помогая находить счастье!

Поздравления с Рождеством в стихах

Все небо вкрите зірочками і одна з них – твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров'я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя і спокій у нім!



Поздравления с Рождеством в стихах

Заходить сонце, зірка сходить,

Свята Вечеря настає.

Сім'я збирається у колі,

В душі всіх свято настає.

Столи накриті пишно в стравах,

Ялинка у кутку стоїть.

Кутю по центру столу ставлять,

Святкова свічка мерехтить.

Уже скінчилась вся робота,

Всі дружно сіли до Вечері.

Спочатку Богу помолились,

Постукав раптом хтось у двері.

Почався спів – колядники !

Почали у дверях співати.

І про народження Христа,

В колядці своїй сповіщати.

І так повсюди, в кожнім домі,

Де Зірка світить всім в вікно.

Бо наступило гарне свято,

Під світлим іменем – Різдво!

***

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!

***

В це свято тепле й тихе холодної пори,

Коли зоря різдвяна всміхається згори,

Нехай дарує доля Вам радість знов і знов,

Нехай в мороз зігріють Вас щастя і любов!

***

Залишимо справи, зберемося разом,

Простімо помилки, забудем образи,

Поглянемо з щирістю в дружнії очі!

Хай чари цієї святкової ночі

Залишаться в стінах частиною дому

І Вас зігрівають у році новому!

Вітаємо з Різдвом!

Бажаєм Вам щастя, здоров'я бажаєм!

Хай серце радіє, душа хай співає,

А настрій святковий весь рік не зникає!