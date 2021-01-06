Рождество Христово: лучшие поздравления с праздником в прозе и стихах
Каждый раз, когда приходит время Рождества Христова, каждый из нас чувствует себя по-особенному. Этот день полон теплом семьи и уютом огоньков гирлянд. Для того, чтобы ваши сердца в этот день были полны любви и радости, предлагаем вам нашу лучшую подборку поздравлений с Рождеством Христовым в стихах и прозе.
Традиционно Рождество в Украине отмечают 7 января. С этим светлым радостным днем стоит поздравить всех родственников и друзей. Редакция Traditions 24 предлагает вашему вниманию лучшие и искренние поздравления с праздником Рождества, чтобы вы могли подарить Радостные эмоции и праздничное настроение вашим близким.
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Поздравления с Рождеством в прозе
Поздравляю с Рождеством Христовым и хочу пожелать тебе всего светлого и доброго, Божьего благословения на истинный, долгий, благодатный жизненный путь. Пусть твоё сердце наполнится любовью и надеждой, пусть Господь дарует право тебе жить верой и правдой. Здоровья, осуществления только хорошего и берегите свое счастье!
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Пусть этот волшебный праздник наполнит все вокруг рождественским теплом и семейным уютом! Пусть счастье вечно живет в твоей душе, а каждое мгновение приносит только радость, позитив и отличное настроение! Желаю, чтобы Господь всегда оберегал тебя и твою семью и помогал в осуществлении всех твоих мечтаний!
Поздравления с Рождеством в прозе
Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и покоя в вашем доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
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В Рождественские праздники пусть придет мир в ваш дом, пусть радость наполнит души, а любовь – сердца, пусть надежда, вера и оптимизм сделают каждый ваш поступок обдуманным и мудрым, каждый шаг уверенным и смелым. Желаю вам здоровья крепкого, хорошего настроения и веселого праздника в кругу родных!
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Пусть не умолкает в вашем доме звон рождественских колокольчиков! Пусть пахнет елка, а стол украшают вкусные блюда! Желаю вам сказочного настроения, милых подарков, внимания близких и родных людей. Пусть в этот зимний праздник душа наполняется светом, теплом, любовью и радостью! Христос родился!
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Одна из звезд сегодня мерцает особенно ярко. Она появилась на вечернем небосклоне первой и возвестила о рождении Христа. Пусть же ее волшебный свет добавляет в твою жизнь красоты и вдохновения, а добрый ангел надежно хранит тебя от бед, помогая находить счастье!
Поздравления с Рождеством в стихах
Все небо вкрите зірочками і одна з них – твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров'я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя і спокій у нім!
Поздравления с Рождеством в стихах
Заходить сонце, зірка сходить,
Свята Вечеря настає.
Сім'я збирається у колі,
В душі всіх свято настає.
Столи накриті пишно в стравах,
Ялинка у кутку стоїть.
Кутю по центру столу ставлять,
Святкова свічка мерехтить.
Уже скінчилась вся робота,
Всі дружно сіли до Вечері.
Спочатку Богу помолились,
Постукав раптом хтось у двері.
Почався спів – колядники !
Почали у дверях співати.
І про народження Христа,
В колядці своїй сповіщати.
І так повсюди, в кожнім домі,
Де Зірка світить всім в вікно.
Бо наступило гарне свято,
Під світлим іменем – Різдво!
***
Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!
***
В це свято тепле й тихе холодної пори,
Коли зоря різдвяна всміхається згори,
Нехай дарує доля Вам радість знов і знов,
Нехай в мороз зігріють Вас щастя і любов!
***
Залишимо справи, зберемося разом,
Простімо помилки, забудем образи,
Поглянемо з щирістю в дружнії очі!
Хай чари цієї святкової ночі
Залишаться в стінах частиною дому
І Вас зігрівають у році новому!
Вітаємо з Різдвом!
Бажаєм Вам щастя, здоров'я бажаєм!
Хай серце радіє, душа хай співає,
А настрій святковий весь рік не зникає!
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