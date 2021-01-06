7 січня християни східного обряду святкують Різдво Христове. У кожної родини є свої традиції для відзначання цього світлого свята. Редакція Traditions 24 зібрала для вас найпопулярніші звичаї українців щодо святкування Різдва, прикмети та що забороняється робити в цей день.

Різдво Христове є другим найбільшим святом для християн східного обряду, після Великодня. У цей день, 7 січня, відбувається закінчення посту, тому на стіл подають м'ясні страви. Про головні традиції Різдва, які прикмети для нього притаманні, а також, що не варто робити на Різдво – читайте в матеріалі Traditions 24.

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Різдво: традиції святкування

Одною із найважливіших традицій Різдва є відвідання родиною церкви. На святковій Службі Божій люди моляться до Бога й просять здоров'я, прихильності, допомоги у справах. Опісля богослужіння, люди радісно вітаються фразою "Христос народився!", а у відповідь чують – "Славімо його!".

На відміну від Святвечора, страви якого повинні бути пісними, під час різдвяної гостини вже не обмежуються пісною їжею. На стіл у цей день кладуть шинку, ковбасу, яйця, холодець тощо. Найголовнішою стравою Різдва є кутя – пшенична або рисова каша, змішана з родзинками, маком, медом, горіхами. Також на столі обов'язково має бути узвар – компот із сухофруктів.



Різдво Христове: традиції

Також на Різдво Христове прийнято колядувати, а колядників обдаровувати грішми й солодощами. На це свято в кожному домі також випікали пироги, пряники, колядки - це вироби з житнього прісного тіста з начинкою, якими пригощали колядників. Іншим веселим звичаєм є вертеп, тобто молитовне прославлення Бога через театральне дійство та комічне відображення побутового життя, якого вже дотримуються декілька століть поспіль.

Що не можна робити на Різдво

Категорично заборонено прибирати і займатись рукоділлям.

Не слід у цей день позичати гроші і виносити з дому свічки.

На Різдво не можна покидати дім. Вважається, що це може призвести до нещастя.

Жодна із святкових страв на столі не повинна залишитися нескуштованою.

Не можна сваритися і лихословити.

На Різдво не можна ворожити. За віруваннями, ви можете відкинути свою долю й бути нещасливим.

Не сідайте до столу у брудному одязі – він може накликати бідність і злидні в оселю.



Що можна і не можна робити на Різдво

Що можна робити на Різдво

Обов'язково сходіть до церкви. Якщо не маєте змоги, то помоліться вдома і поставте свічку.

На Різдво прийнято пекти пиріг з монеткою, той кому дістанеться монетка – буде дуже щасливий.

В гості на Різдво не прийнято ходити з порожніми руками, потрібно нести їстівні подарунки, наприклад, цукерки, калачі, варення.

На Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим піти на гостини до близьких і друзів.

Прикмети на Різдво

Прикмети на Різдво 2021