Різдво Христове 2021: традиції, прикмети та що не можна робити у свято
7 січня християни східного обряду святкують Різдво Христове. У кожної родини є свої традиції для відзначання цього світлого свята. Редакція Traditions 24 зібрала для вас найпопулярніші звичаї українців щодо святкування Різдва, прикмети та що забороняється робити в цей день.
Різдво Христове є другим найбільшим святом для християн східного обряду, після Великодня. У цей день, 7 січня, відбувається закінчення посту, тому на стіл подають м'ясні страви. Про головні традиції Різдва, які прикмети для нього притаманні, а також, що не варто робити на Різдво – читайте в матеріалі Traditions 24.
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Різдво: традиції святкування
Одною із найважливіших традицій Різдва є відвідання родиною церкви. На святковій Службі Божій люди моляться до Бога й просять здоров'я, прихильності, допомоги у справах. Опісля богослужіння, люди радісно вітаються фразою "Христос народився!", а у відповідь чують – "Славімо його!".
На відміну від Святвечора, страви якого повинні бути пісними, під час різдвяної гостини вже не обмежуються пісною їжею. На стіл у цей день кладуть шинку, ковбасу, яйця, холодець тощо. Найголовнішою стравою Різдва є кутя – пшенична або рисова каша, змішана з родзинками, маком, медом, горіхами. Також на столі обов'язково має бути узвар – компот із сухофруктів.
Різдво Христове: традиції
Також на Різдво Христове прийнято колядувати, а колядників обдаровувати грішми й солодощами. На це свято в кожному домі також випікали пироги, пряники, колядки - це вироби з житнього прісного тіста з начинкою, якими пригощали колядників. Іншим веселим звичаєм є вертеп, тобто молитовне прославлення Бога через театральне дійство та комічне відображення побутового життя, якого вже дотримуються декілька століть поспіль.
Що не можна робити на Різдво
- Категорично заборонено прибирати і займатись рукоділлям.
- Не слід у цей день позичати гроші і виносити з дому свічки.
- На Різдво не можна покидати дім. Вважається, що це може призвести до нещастя.
- Жодна із святкових страв на столі не повинна залишитися нескуштованою.
- Не можна сваритися і лихословити.
- На Різдво не можна ворожити. За віруваннями, ви можете відкинути свою долю й бути нещасливим.
- Не сідайте до столу у брудному одязі – він може накликати бідність і злидні в оселю.
Що можна і не можна робити на Різдво
Що можна робити на Різдво
- Обов'язково сходіть до церкви. Якщо не маєте змоги, то помоліться вдома і поставте свічку.
- На Різдво прийнято пекти пиріг з монеткою, той кому дістанеться монетка – буде дуже щасливий.
- В гості на Різдво не прийнято ходити з порожніми руками, потрібно нести їстівні подарунки, наприклад, цукерки, калачі, варення.
- На Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим піти на гостини до близьких і друзів.
Прикмети на Різдво
Прикмети на Різдво 2021
- Якщо Різдво випадає у четвер – рік обіцяє удачу незаміжнім дівчатам.
- Якщо на Різдво падає лапатий сніг – рік буде врожайним.
- Якщо в цей день є відлига, то весна буде теплою і почнеться рано.
- Морозна погода означає, що і на Водохреща буде холодно.
- Небо без хмар і яскравий місяць віщують похолодання.
- Кішка на Різдво точить кігті – до зміни погоди. Якщо кіт згорнувся клубком, потрібно чекати морозів.
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