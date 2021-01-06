7 января христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово. У каждой семьи есть свои традиции для празднования этого светлого праздника. Редакция Traditions 24 собрала для вас самые популярные обычаи украинцев по празднованию Рождества, приметы и что запрещается делать в этот день.

Рождество Христово является вторым самым большим праздником для христиан восточного обряда, после Пасхи. В этот день, 7 января, происходит окончание поста, поэтому на стол подают мясные блюда. О главных традициях Рождества, какие приметы для него характерны, а также, что не стоит делать на Рождество – читайте в материале Traditions 24.

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Рождество: традиции празднования

Одной из важнейших традиций Рождества является посещение семьей церкви. На праздничной мессе люди молятся Богу и просят здоровья, привязанности, помощи в делах. После богослужения люди радостно здороваются фразой "Христос родился!", а в ответ слышат – "Славим его!".

В отличие от Сочельника, блюда которого должны быть постными, во время рождественского застолья уже не ограничиваются постной пищей. На стол в этот день кладут ветчину, колбасу, яйца, холодец и тому подобное. Главным блюдом Рождества является кутья – пшеничная или рисовая каша, смешанная с изюмом, маком, медом, орехами. Также на столе обязательно должен быть узвар – компот из сухофруктов.



Рождество Христово: традиции

Также на Рождество Христово принято колядовать, а колядников одаривать деньгами и сладостями. На этот праздник в каждом доме также выпекали пироги, пряники, колядки – это изделия из ржаного пресного теста с начинкой, которыми угощали колядников. Другим веселым обычаем является вертеп, то есть молитвенное прославление Бога через театральное действо и комическое отображение бытовой жизни, которого уже придерживаются несколько веков подряд.

Что нельзя делать на Рождество

Категорически запрещено убирать и заниматься рукоделием.

Не следует в этот день занимать деньги и выносить из дома свечи.

На Рождество нельзя покидать дом. Считается, что это может привести к несчастью.

Ни одно из праздничных блюд на столе не должно остаться непопробованным.

Нельзя ссориться и ругаться.

На Рождество нельзя гадать. По верованиям, вы можете отбросить свою судьбу и быть несчастным.

Не садитесь за стол в грязной одежде – она может навлечь бедность и нищету на дом.



Что можно и нельзя делать на Рождество

Что можно делать на Рождество

Обязательно сходите в церковь. Если нет возможности, то помолитесь дома и поставьте свечу.

На Рождество принято печь пирог с монеткой, тот, кому достанется монетка – будет очень счастлив.

В гости на Рождество не принято ходить с пустыми руками, нужно нести съедобные подарки, например, конфеты, пирожки, варенье.

В Рождество надо накрыть стол и пригласить гостей или самим пойти в гости к близким и друзьям.

Приметы на Рождество



Приметы на Рождество 2021