Рождество Христово 2021: традиции, приметы и что нельзя делать в праздник
7 января христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово. У каждой семьи есть свои традиции для празднования этого светлого праздника. Редакция Traditions 24 собрала для вас самые популярные обычаи украинцев по празднованию Рождества, приметы и что запрещается делать в этот день.
Рождество Христово является вторым самым большим праздником для христиан восточного обряда, после Пасхи. В этот день, 7 января, происходит окончание поста, поэтому на стол подают мясные блюда. О главных традициях Рождества, какие приметы для него характерны, а также, что не стоит делать на Рождество – читайте в материале Traditions 24.
Также Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января: интересные факты
Рождество: традиции празднования
Одной из важнейших традиций Рождества является посещение семьей церкви. На праздничной мессе люди молятся Богу и просят здоровья, привязанности, помощи в делах. После богослужения люди радостно здороваются фразой "Христос родился!", а в ответ слышат – "Славим его!".
В отличие от Сочельника, блюда которого должны быть постными, во время рождественского застолья уже не ограничиваются постной пищей. На стол в этот день кладут ветчину, колбасу, яйца, холодец и тому подобное. Главным блюдом Рождества является кутья – пшеничная или рисовая каша, смешанная с изюмом, маком, медом, орехами. Также на столе обязательно должен быть узвар – компот из сухофруктов.
Рождество Христово: традиции
Также на Рождество Христово принято колядовать, а колядников одаривать деньгами и сладостями. На этот праздник в каждом доме также выпекали пироги, пряники, колядки – это изделия из ржаного пресного теста с начинкой, которыми угощали колядников. Другим веселым обычаем является вертеп, то есть молитвенное прославление Бога через театральное действо и комическое отображение бытовой жизни, которого уже придерживаются несколько веков подряд.
Что нельзя делать на Рождество
- Категорически запрещено убирать и заниматься рукоделием.
- Не следует в этот день занимать деньги и выносить из дома свечи.
- На Рождество нельзя покидать дом. Считается, что это может привести к несчастью.
- Ни одно из праздничных блюд на столе не должно остаться непопробованным.
- Нельзя ссориться и ругаться.
- На Рождество нельзя гадать. По верованиям, вы можете отбросить свою судьбу и быть несчастным.
- Не садитесь за стол в грязной одежде – она может навлечь бедность и нищету на дом.
Что можно и нельзя делать на Рождество
Что можно делать на Рождество
- Обязательно сходите в церковь. Если нет возможности, то помолитесь дома и поставьте свечу.
- На Рождество принято печь пирог с монеткой, тот, кому достанется монетка – будет очень счастлив.
- В гости на Рождество не принято ходить с пустыми руками, нужно нести съедобные подарки, например, конфеты, пирожки, варенье.
- В Рождество надо накрыть стол и пригласить гостей или самим пойти в гости к близким и друзьям.
Приметы на Рождество
Приметы на Рождество 2021
- Если Рождество выпадает в четверг – год обещает удачу незамужним девушкам.
- Если на Рождество падает пушистый снег – год будет урожайным.
- Если в этот день есть оттепель, то весна будет теплой и начнется рано.
- Морозная погода означает, что и на Крещение будет холодно.
- Небо без облаков и яркая луна предвещает похолодание.
- Кошка на Рождество точит когти – к перемене погоды. Если кот свернулся клубком, нужно ждать морозов.
Поделиться новостью